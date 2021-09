Bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi’nin basın sözcüsü Sevgi Erenerol, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren kuruluş ilkelerine bağlı olduklarını belirterek “Her şartta, sonsuza dek Cumhuriyeti savunma görevini üstleneceğiz” diye konuştu. Sefa Uyar- Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bu memlekete bir ordu kadar hizmet etmiştir” dediği Papa Eftim tarafından 21 Eylül 1922’de kurulan Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi, 99. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Patrikhanenin basın sözcüsü Sevgi Erenerol; Papa Eftim’in, Anadolu’daki Hıristiyan cemaat ile Müslüman cemaatin birbirlerine karşı yok olan güven duygusunu yeniden oluşturmak için çalıştığını belirterek “Cumhuriyetin ilanından itibaren Cumhuriyetin kuruluş felsefesi olan Atatürk ilke ve inkılaplarına sıkı sıkıya bağlıyız ve her şartta, sonsuza dek Cumhuriyeti savunma görevini üstleniyoruz. Atatürk’ün kurucu felsefesinin en temel düşüncelerinden biri olan laikliğin en güzel temsiliyetlerinden biri de Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin varlığıdır” dedi. Erenerol, kuruluş yıldönümünde patrikhanenin, Kurtuluş Savaşı’ndaki konumunu ve sürdürdükleri çizgiyi Cumhuriyet’e anlattı. Fener Rum Patrikhanesi’nin Anadolu’nun işgaline destek verdiğini ve Anadolu Hıristiyanlarının Yunan olduğu propagandası yaptığını söyleyen Erenerol, Papa Eftim’in Aralık 1918’de yayımladığı beyanname ile Yunan değil, Türk olduklarını vurguladığını ve “Türk tabiiyetimiz ve lisanımız olduğu gibi bakidir. Din Allah’a ve vicdana bağlıdır. Kiliseler siyaset ocağı değildir” dediğini anımsattı. Papa Eftim’in, Milli Mücadele sırasında Anadolu’daki Hıristiyan cemaat ile Müslüman cemaatin birbirlerine karşı yok olan güven duygusunu yeniden tesis ederek mücadeleye başladığını söyleyen Erenerol, “Böylelikle Kuvayı Milliye’ye Hıristiyan cemaat de katılmış oldu. Papa Eftim, Kuvayı Seyyare için gereken at, yiyecek ve giysi gibi ihtiyaçları cemaatten toplayarak iletmiştir. Dağlarda bulunan Rum çetelerin silahsızlandırılması için komite oluşturarak dağlardan inmelerini sağlamıştır” dedi. Fener Rum Patrikhanesi’nin Anadolu Hıristiyanları üzerindeki etkisini kırmak için 21 Eylül 1922’de Bağımsız Türk Ortodoks Kilisesi’nin kurulduğunu belirten Erenerol, “Papa Eftim, bu sayede resmi olarak Anadolu Hıristiyanlarını kendi çatısı altında örgütleyerek Batı’nın İstanbul Patrikhanesi aracılığıyla Anadolu üzerinde gerçekleştirmek istediği emellerini engelledi” ifadelerini kullandı. ‘SIKI SIKIYA BAĞLIYIZ’ Patrikhanenin, Cumhuriyetin kuruluşunda önemli rol oynayan kurumların arasında yer aldığını belirten Erenerol, şunları kaydetti: “Bunun içindir ki Cumhuriyetin ilanından itibaren Cumhuriyetin kuruluş felsefesi olan Atatürk ilke ve inkılaplarına sıkı sıkıya bağlıdır ve her şartta sonsuza dek Cumhuriyeti savunma görevini üstlenmiştir. Atatürk’ün kurucu felsefesinin en temel düşüncelerinden biri olan laikliğin en güzel temsiliyetlerinden biri de Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin varlığıdır. Atatürk ise Türk Ortodoks Patrikhanesi için varlığını ve Türk kimliğini borçlu olduğu ebedi lideridir.” ‘EKÜMENİK OLMASI SAĞLANACAKTI’ “Dış güçlerin güdümünde, iktidarın FETÖ ile birlikte Ergenekon kumpasını kurduğunu ve patrikhanenin de kumpasa dahil edildiğini” söyleyen Erenerol, “Böylelikle Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi terör örgütü yuvası ilan edilerek sonlandırılacak ve Fener Kilisesi’nin önü açılarak ekümenik olması sağlanacaktı. Lakin planları istedikleri gibi gitmedi. Benim üzerimden Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi’ni karalamak isteyenler aslında patrikhanemizin göğsüne bir madalya ekledi” dedi. ‘BİRLİĞE DARBE’ “Bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz ancak Atatürk ilke ve inkılaplarına sıkı sıkıya bağlılık ile korunabilir” vurgusunda bulunan Eren-erol, “Bir arada yaşamamızı sağlayan en önemli felsefemiz, laikliği korumak, her Türkün görevi. Dinlerin temelinde yatan insanlık sevgisi ancak laik bir devletin koruması altında barış ve kardeşliğe bizleri ulaştırabilir. Bu ilkeleri ortadan kaldırmaya çalışmak birliğimize vurulmak istenen bir darbedir. Atatürk’ün yarattığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ebediyete kadar Mustafa Kemal’in askerleri sayesinde varlığını sürdürecektir” diye konuştu. Cumhuriyet Gazetesi