Ermeni Katolik Kilisesi yeni Patriğini seçmek için Roma’da

HYETERT – Müteveffa Patrik Bedros 20.’nin vefatından sonra Ermeni Katolik Episkoposlar Kutsal Sinodu yeni Patriği seçmek için Lübnan Bzommar Manastırın‘da bir araya gelmiş ancak karar alamamıştı. Bu durumdan bir çıkış yolu bulmak, mutlak bir çözüme kavuşmak için Vatikan’a müracaat etmişlerdi.

Roma’da Ermeni Katolik Kilisesi’nin 21. Katolikos Patriğini seçmek üzere Ermeni Katolik Kilisesi Episkoposlar Kurulu toplantısı 20 Eylül 2021 Pazartesi (bugün) saat 18:00’de başlıyor. Vosgeperan Kilisesi’nin resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşım ile, bu seçimin başarılı olması için imanlıları, Pek Muhterem Başepiskopos Levon Zekiyan ve tüm episkoposlarla birleşerek dua etmeye davet etti.

Toplantı, Vatikan Doğu Kiliseleri Konseyi Başkanı Kardinal Leonardo Santri’nin katılımıyla başlayacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında ortaya çıkan çıkmazı aşmak için tüzükte yeniliğe gidilmişti. Tüzüğün yeni hükümlerine göre, ilk tur oylamada üçte ikilik oy ihtiyacı devam edecek olsa da, bu çoğunluk sağlanamazsa yumuşama ve esneklik söz konusu olacak. Bir sonraki oylamada salt çoğunluk (% 50 + 1) yeterli kabul edilecek ve bunun da sağlanamaması durumunda sonuçta orana bakılmaksızın en çok oyu alan aday seçilmiş sayılacak.