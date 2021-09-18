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Muharrem İnce: ‘Libya’da ne işimiz var’ demek cehalettir

2021-09-18
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Muharrem İnce, Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi’nin 1. Olağan Kurultayı’nda muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu. Muhalefetten gelen “Ne işimiz var Libya’da?” ve “Maalesef Azerbaycan’a yardım ettik” çıkışlarına tepki gösteren İnce, “Laflara bakın. Cehalet böyle bir şeydir. Oralarda olmak zorundayız” dedi. Muhalefetin “Biz gücümüze güvenmiyoruz” diyerek birleştiğini ifade eden İnce, “Geçici bir dönem istiyorlar. Böyle bir vaat olur mu?” ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi’nin 1. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kurultay’da konuşma gerçekleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet partilerine yönelik eleştirilerde bulundu.

Muhalefetin toplumdan geçici bir dönem istediğini daha sonrasında yeniden seçim düzenlemeyi vaat ettiğini belirterek “Böyle bir vaat olur mu?” diyen İnce, şunları söyledi:

“ERDOĞAN’I YENEMEYİZ”
Muhalefetin insanlara vaati şu; Biz gücümüze güvenmiyoruz, Tek başımıza bir şey yapamayız. Yenemeyiz bu Erdoğan’ı. Hep beraber bir araya geleceğiz de adayımız kim olacak ona karar veremiyoruz. Bir de biz size geçici bir dönem vaat ediyoruz. İki yıl sonra sizi tekrar seçime götüreceğiz. Böyle bir vaat olur mu?

“LİBYA’DA OLMALIYIZ”
Türkiye’nin Azerbaycan’a Karabağ Savaşı’nda az bile yardım ettiği söyleyen İnce, “Mesela Azerbaycan ile Ermenistan arasında savaş oldu. Türkiye yardım etti. Muhalefet ‘Ne yazık ki Azerbaycan’a yardım ettik’ dedi. Lafa bakın. Az edilmiştir. Türk askeri Libya’ya gitti. ‘Ne işimiz var Libya’da?’ diyor muhalefet. Cehalet böyle bir şeydir. Libya’da olmak zorundayız. Mavi Vatan için destek vereceksin. Bu nasıl bir muhalefet?

CHP’li Çeviköz’den skandal iddia: Türkiye Azerbaycan’a cihatçıları gönderiyor
CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz Habertürk’te “Türkiye Suriye’den cihatçıları Azerbeycan’a taşıyor’ iddiasını ortaya attı. Söz konusu iddia Ermenistan tarafından uluslararası kamuoyuna servis edilen yalanlar arasında yer alıyor.

Yeni Şafak

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