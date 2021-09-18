Muharrem İnce: ‘Libya’da ne işimiz var’ demek cehalettir

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|Muharrem İnce, Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi’nin 1. Olağan Kurultayı’nda muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu. Muhalefetten gelen “Ne işimiz var Libya’da?” ve “Maalesef Azerbaycan’a yardım ettik” çıkışlarına tepki gösteren İnce, “Laflara bakın. Cehalet böyle bir şeydir. Oralarda olmak zorundayız” dedi. Muhalefetin “Biz gücümüze güvenmiyoruz” diyerek birleştiğini ifade eden İnce, “Geçici bir dönem istiyorlar. Böyle bir vaat olur mu?” ifadelerini kullandı.
Memleket Partisi’nin 1. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kurultay’da konuşma gerçekleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet partilerine yönelik eleştirilerde bulundu.
Muhalefetin toplumdan geçici bir dönem istediğini daha sonrasında yeniden seçim düzenlemeyi vaat ettiğini belirterek “Böyle bir vaat olur mu?” diyen İnce, şunları söyledi:
“ERDOĞAN’I YENEMEYİZ”
“LİBYA’DA OLMALIYIZ”
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