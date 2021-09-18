Miçotakis: Türkiye’den saldırgan tutumuna son vermesini bekliyoruz

Yunanistan’ın başkenti Atina’da iklim, güvenlik ve göç konulu zirvede Akdeniz’in kıyısındaki Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri bir araya geldi. “MED 9” etkinliğinde toplanan AB ülke temsilcileri iklim krizinin yanı sıra Afganistan’daki gelişmeler, göç kaygıları ve Doğu Akdeniz konularını gündeme aldı.

MED 9 ğlkeleri Kıbrıs Cumhuriyeti, Hırvatistan, Yunanistan, Slovenya, Malta, İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz’den oluşuyor.

Zirvenin ana konularından biri Afganistan’daki kriz ile birlikte gündeme gelen olası göçler oldu. Konuya dair Türkiye ile işbirliği yapılmasında mutabakata varılırken olası göç güzergahındaki diğer komşu ülkelere de yardım edilmesi gerektiği söylendi. Türkiye gibi Yunanistan, Kıbrıs ve İtalya’nın da durumdan etkileneceği belirtildi.

Ev sahibi ülke Yunanistan’ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina-Ankara arasında sığınmacılar konusunda işbirliğinin sürdüğünü aktarırken, her iki ülke sınırında 2020 yılında yaşananların tekrarlanmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini söyledi.

‘TÜRKİYE SALDIRGAN TUTUMUNA SON VERMELİ’

Miçotakis konuşmasında, Türkiye’nin Akdeniz’deki saldırgan tutumuna son vermesi gerektiğini de vurguladı. Akdeniz’de güvenlik ve istikrar için Ankara’nın da “uluslararası hukuk ve deniz hukuku kurallarına saygılı olması gerektiğini” belirten Miçotakis, “Türkiye’den; Yunanistan’a, Kıbrıs’a ve diğer bölge ülkelerine yönelik saldırgan tutumuna son vermesini bekliyoruz” dedi.

Öte yandan Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis de Türkiye’nin adadaki iki devletli çözüm arayışı hakkında “Türk tarafının gündeme getirdiği yeni çözüm şekillerinin kendilerince kabul edilemeyeceğini” söyledi.

‘AB ÜLKELERİ YUNANİSTAN VE GKRY’NİN KÖRÜ KÖRÜNE PEŞİNDEN GİDİYOR’

Atina’daki toplanmaya dairse Türkiye’den Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, MED 9 zirvesinin ardından yayımlanan ortak bildiriyi eleştirdi. Bilgiç, göç konusundaki bölümlerin “taraflı, vizyonsuz ve gerçeklerden kopuk” olduğunu ifade etti.

Bilgiç’in yazılı açıklamasında “Söz konusu bildiriye imza atan AB ülkelerini dayanışma kisvesi altında Yunanistan ve GKRY’nin körü körüne peşinden giderek izledikleri tek yanlı ve taraflı tutumlarını terk etmeye davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

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