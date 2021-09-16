Joe Biden Fener Rum Patriği Bartholomeos’u Beyaz Saray’da ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile 23 Ekim’de Beyaz Saray’da biraraya geleceği belirtiliyor.

DUVAR – ABD Başkanı Joe Biden’ın, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u Beyaz Saray’da ağırlayacağı belirtildi. Gazeteci Amberin Zaman’a konuşan kaynaklar, görüşmenin 23 Ekim’de yapılacağını söyledi. Patriğin, Washington ziyaretinde Türkiye’nin Büyükelçisi Murat Mercan’la da kahvaltı edeceği belirtildi. Kaynaklara göre Mercan, Patriğin Biden’la görüşmesine katılmayacak.

Türkiye, Ortodoks Hıristiyanların evrensel patriği anlamına gelen ‘ekümenik’ unvanını tanımıyor. Bu nedenle, Biden’ın Partik Bartholomeos’u ‘ekümenik’ sıfatıyla ağırlayıp ağırlamayacağı merak ediliyor.

Joe Biden, ABD’deki Yunanistan lobisine çok yakın olmasıyla biliniyor. Biden 36 yıl boyunca, Yunanistan kökenli nüfusun yüksek olduğu Delaware eyaletinden senatör seçilmişti. Biden, başkan yardımcısı olduğu 2011 yılındaki İstanbul ziyaretinde, Bartholomeos’u makamında ziyaret etmiş ve ‘ekümenik’ sıfatını kullanmıştı. (DIŞ HABERLER)

Gazete Duvar