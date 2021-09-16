İkinci Karabağ Savaşını anlatan belgesel bilm, ABD Fresno şehrinde gösterilecek

Belgesel film yönetmeni Emile Ghessen’in, son Karabağ Savaşını anlatan “45 gün, ulus uğruna mücadele” başlıklı belgeseli, ABD’nin Fresno şehrinde ekranlara çıkacak.

“Fox26 News” haberine göre film gösterimi, 19 Eylül tarihinde “Tower Theater”de yapılacak. Bilet satışından oluşan tutuarın, Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerinde ihtiyacı olan ailelere yardım eden bazı Ermeni Hayırever Kuruluşlarına verilecek.

Belgesel, daha önce Hollywood’ta da gösterildi. Ermenistan’da ise gösterimi Ağustos 2021’de yapıldı. Emile Ghessen, 2020 sonbaharında savaş operasyonlarının devam ettiği Artsakh’ta (Dağlık Karabağ) çalıştı.

ERMENİ HABER AJANSI