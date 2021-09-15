Yahudilerin Yom Kipur Bayramı kutlu olsun!

Yom Kipur, ruhun arındırıldığı ve geçmiş yılın günahları için özür dilendiği bir gün. Yom Kipur’da sadece Tanrı’ya karşı işlenmiş günahlar affolur, insanlara karşı işlenenler değil.

*Fotoğraf: Türk Yahudi Toplumu Twitter hesabı

*Kaynak: Şalom

Yahudilerin en önemli bayramı Yom Kipur bugün (15 Eylül) gün batımıyla başlayacak ve yarın (16 Eylül) yıldızlar çıkınca sona erecek.

Roş Aşana’dan sekiz gün sonraya denk gelen ve Yahudilikteki On Pişmanlık Günü’nü (Yamin Nora’im) tamamlayan Yom Kipur’da ruhlar arındırılıyor ve geçmiş yılın günahları için Tanrı’dan af dileniyor. Yahudi toplumu, bu kutsal gün süresince çalışmaz, oruç tutar ve sinagoga gider.

Yom Kipur’un özelliği ne?

İbrani takvimi içinde yer alan en kutsal gün olan Yom Kipur, genellikle “Şabatların Şabatı” diye anılır. Roş Aşana ile birlikte “Yüce Kutsal Günler” (Yamim Noraim) kapsamına girer. Yom Kipur’da sadece Tanrı’ya karşı işlenmiş günahlar affolur; başkalarına karşı işlenenler değil. Kişiye yapılan günahlardan kurtulmak için önce öbür kişiden özür dileyip yanlışları düzeltme yolu aranır. Bu, Yom Kipur’dan önce yapılmalıdır.

Yom Kipur’da aynı Şabat gününde olduğu gibi hiçbir iş yapılmaz. Yahudiler o gün yemek yemez ve su dahil hiçbir şey içmez. Bu, 25 saatlik bir oruçtur.

Yahudiler Kipur günü beş fiziksel aktiviteden kendini uzaklaştırır: Yemek ve içmek, yıkanmak, cilde krem veya losyon sürmek, cinsel ilişkiye girmek ve deri ayakkabı giymek.

Bu bayramın büyük bölümünü sinagogda dua ederek geçiren Yahudi toplumu, gün boyunca saflığı simgeleyen beyaz giysiler giyer. Bazı erkekler ise ölülerin birlikte gömüldüğü uzun beyaz gömlek (kitel) giyerler.

Tanrı’ya ve birbirmize karşı yaptığımız hataları telafi etmeye, af dilemeye ve affetmeye çalıştığımız bu kutsal günde Tanrı’nın hepimizi iyi yaşam kitabına iyiliklerle yazması ve mühürlemesi dileğiyle. #YomKipur #HatimaTova pic.twitter.com/6iLThtdska — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) September 15, 2021

Kısa kısa Yom Kipur

Geleneksel Yom Kipur hazırlıkları: Eylül ayından itibaren daha yoğun olarak yapılan teşuva (Tanrı’ya, kişinin içindeki Tanrısal kıvılcıma dönmesi), tefila (Tanrı ile birleşme, Tanrı’ya bağlanma), tsedaka (Tanrı’nın hediyelerini adaletle dağıtması) daha da artırılır.

Kapara: Yom Kipur’dan önceki günlerde yapılan kapara adetinde canlı bir tavuk ya da bir miktar para, insanın başının üstünde döndürülüp kapara duası edilerek kefaret olarak ilan edilir.

Bayram mumları: 9 Tişri (bu yıl 15 Eylül Çarşamba) güneş batmadan önce bayram şerefine mumlar yakılır. Bayram mumları yakılmadan yemek ve sonrasında çay kahve bitmiş olmalıdır. Mumlar yakıldıktan sonra şu dua söylenir: “Baruh Ata Ad.Elo-enu Meleh Aolam, Aşer Kideşanu Bemitsvotav Vetsivanu Leadlik ner şel Yom Hakipurim/ Bizleri mitsvaları ile kutsayan ve bize Yom Kipur mumlarını yakma mitsvasını veren, Evren’in Efendisi Tanrı’mız, Sen Mübareksin.”

Çocukların kutsanması: Anne ve babalar, Yom Kipur’da sinagoga gitmeden önce çocuklarının başının üzerine ellerini koyarak onları kutsar ve onlar için güzel dileklerle dua eder.

Kal Nidre: Bu duayla yıl içinde Tanrı’ya yapılacağı vaat edilen ve Tanrı’ya verilen ancak gerçekleştirilemeyen sözlerin iptali istenir. Kal Nidre duası, insanlara verilmiş sözleri kapsamaz.

Şema: Yahudiler Erev Yom Kipur Arvit duasında, her sabah ve akşam Şema duasında içlerinden söyledikleri “Baruh şem kevod malhuto leolam vaed” kısmını o akşam yüksek sesle söyler.

(DŞ)

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