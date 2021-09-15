Kılıçdaroğlu’nun müzik zevki kırık not aldı

Sevdiği şarkıların listesini paylaşan Kılıçdaroğlu’na müzik eleştirmeni Naim Dilmener geçersiz not verdi: Müzikle bağları çok zayıf.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yolculuklarda dinlemeyi sevdiği şarkıların listesini şu notla birlikte paylaştı:
“Sevgili gençler, arkadaşlarım bilir; benim uzun yol müzik listem vardır. Paylaşıyorum, çok eleştirmeyin ama:) Özellikle de K-Pop fandomlarından çekiniyorum, bilesiniz. Hala hangisine ait olacağıma karar veremedim Hadi bakalım, sizi seviyorum gençler.”
Yapılan paylaşımda çok sayıda şarkı vardı. Independet Türkçe’den Ali Kemal Erdem, Kılıçdaroğlu’nun listesini nasıl bulduğunu müzik eleştirmeni Naim Dilmener’e sordu.
LİSTE ZENGİN AMA…
“Kılıçdaroğlu’nun listesi genel olarak iyi ve zengin” diyen Dilmener, “Ağırlık halk türküleri ve toplumsal meseleleri dile getiren şarkılarda. Pop kategorisindeki şarkıların bir kısmı da bu sözünü ettiğim başlık altında toplanabilir. Listeye bakıldığında genel olarak halk ve protest müzik sevdiğini söyleyebiliriz” sözleriyle görüşlerini dile getirdi.
Dilmener, Kılıçdaroğlu’nun müzik listesinde gördüğü eksikleri şöyle sıraladı:
İlk görülen eksiklik pop şarkıları. Yabancı şarkı yok. Kılıçdaroğlu’nın hiç Beatles, Rolling Stones, Elvis Presley, Michael Jackson, Abba, Madonna dinlemiyor ya da sevmiyor oluşu çok tuhaf göründü bana… Ajda Pekkan, Erol Büyükburç, Alpay, İlhan İrem, Nilüfer ve Nükhet Duru dinlemiyor ya da sevmiyor oluşu da.
AYNUR’DAN BAŞKA KÜRTÇE YOK
Dilmener, bir başka ilginç ya da tuhaf olarak değerlendirilebilecek eksikliğin de listenin ağırlıklı Türkçe parçalardan oluşması olduğunu belirtti. “Aynur’un şarkısı olmasa hiç Kürtçe şarkı da olmayacakmış” diyen Dilmener, “Peki Arapça, Ermenice, Süryanice şarkılar? Hadi bunlarla hiç karşılaşmamış diyelim. Peki İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca şarkılar nerede? Durum hakikaten tuhaf! Bu durumda diyebileceğim, Kılıçdaroğlu’nun müzikle bağlarının çok zayıf ya da gevşek olduğu” diye konuştu.
“Kılıçdaroğlu’nun, Ajda Pekkan, Erol Büyükburç, Alpay, İlhan İrem, Nilüfer ve Nükhet Duru dinlemiyor ya da sevmiyor oluşunu neden tuhaf buldunuz” sorusuna Dilmener, “Bunlar uzun yıllar memleketin fon müziği işlevini gördüler. Bunların en azından bir kısmını sevmemek için bu ülkede yaşamıyor olmak gerekir veya gerekirdi” şeklinde cevap verdi.
‘BU LİSTE GENÇLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜN UMRUNDA OLMAZ, GÜLÜP GEÇERLER’
Kendi payına Kılıçdaroğlu’nun Civan Haco’yu dinlememesini de tuhaf bulduğunu söyleyen Dilmener, “Listede sizi şaşırtan bir isim var mı” sorusuna da şu cevabı verdi:
Norm Ender. Sanırım gençlere şirin görünmek için birileri ekletti. Bu liste gençlerin en azından büyük bir bölümünün umurunda olmaz; güler geçerler. Gençleri tavlamak için araya bir Norm Ender karıştırmak yetmez.
Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer alan şarkılar ve söyleyen sanatçılar ise şöyle:
Aşık Veysel-Uzun İnce Bir Yoldayım
Cem Karaca-Allah Yar
Barış Manço-Halil İbrahim Sofrası
Selda Bağcan-Magusa Limanı
Ahmet Kaya-Yorgun Demokrat
Zülfü Livaneli-Yiğidim Aslanı- Live
Neşet Ertaş-Yolcu
Musa Eroğlu-Mihriban
Edip Akbayram-Güzel Günler Göreceğiz
Alpay-Fabrika Kızı
Kazım Koyuncu-Hey Gidi Karadeniz
Mustafa Özarslan-Arayı Arayı
Cem Adrian-Sen Gel Diyorsun (Öf, Öf)
Norm Ender-Kara Toprak
Yeni Türkü-Maskeli Balo
Aynur Dar-Hejiroke
Fasıl-ı Jazz-Drama Köprüsü
Minor Empire-Bülbülüm Altın Kafeste
Cengiz Özkan-Kırmızı Buğday Ayrılmıyor
Müzeyyen Senar-Fikrimin İnce Gülü
Ali Ekber Çicek-Sabahtan Uğradım Ben Bir..
Erkan Oğur-İsmail Demirci-Ey Zahit Saraba Eyle İhtiram
Kazancı Bedih Nemrudun Kızı-Urfa’nın Etrafı
Yunus Emre-Gel Gör Beni
Aysun Gültekin-Ezurum Dağları Kar İle Boran
Melek Mosso-Keklik Gibi
Ahmet Aslan-Minnet Eylemem
Ali Asker-Metrisin Önü
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