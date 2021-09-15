AK Parti İstanbul milletvekili Sayın Emine Sare Aydı’dan Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesine ziyaret

HYETERT – İstanbul Süryani Kadim Vakfı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile AK Parti İstanbul milletvekili Sayın Emine Sare Aydın‘ın AK Parti’den bir heyet ile birlikte Yeşilköy’de inşaatı devam eden Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi’ne bir ziyarette bulundular.

15 Eylül Çarşamba günü, AK Parti İstanbul milletvekili Sayın Emine Sare Aydın, Partinin Bakırköy İlçe Başkanı Diş Doktoru Sayın Tülin Mazlumoğlu Kestane, İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Bakırköy Bölge Sorumlusu Sayın Tarkan Uygun, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte inşaatı devam eden Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi’ni ziyaret ettiler.

Heyete, İstanbul Süryani Kadim Vakfı Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Semra Şirazi Abacı, Sn. Turgay Altınışık ve Sn. Kenan Gürdal eşlik ederek inşaatın aşamaları ile ilgili bilgi verdiler.

Vakfın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile Sayın Milletvekilinin ziyaretlerinin kendilerine onur verdiği ve şükranlarını arz ettikleri…

Kaynak: https://www.facebook.com/suryanikadimistanbul/