15 yaşında Avrupa şampiyonu oldular

Bu yıl kuruluşunun 37. yılını kutlayan Heybeliada Su Sporları Kulübü (HSSK), ORC Sportsboat Avrupa Şampiyonu oldu.

23-29 Ağustos tarihleri arasında Kalamış Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen ORC Sportsboat Avrupa Şampiyonası’nda, HSSK/Quick Sigorta Takımı “Avrupa Şampiyonu” oldu. 5 ülkeden 29 tekne 160 sporcunun katıldığı yarışlarda dünya ve Avrupa şampiyonu birçok sporcu ile olimpik yarışmaların şampiyonları mücadele etti. HSSK/Quick Sigorta Takımı, şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atarken yarışların da en genç takımı ünvanını aldı. Takım kadrosunda Sevan Habeş (15), Nayra Dursun (15), Canberk Mete(20), Deniz Topal (17) ve Saruhan Çinay (33) yer alıyor. Takımın en tecrübeli ismi, aynı zamanda baş antrenörü Saruhan Çinay “Zorlu bir yarış olacağını biliyorduk ama biz de çok iyi hazırlandık. Takımımızda önemli bir tecrübe edinmiş oldu. Bundan sonrası içinde değişik hedef ve planlamalarımız var” dedi.

Milliyet Gazetesi