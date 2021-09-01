Azerbaycan, Artsakh’ın Mets Tagher köyünde bulunan Makun köprüsünü yıktı

Azerbaycan’ın kontrolü altındaki Artsakh’ın Hadrut idari bölgesinin Mets Tagher köyünde bulunan Makun köprüsü Azerbaycanlılar tarafından yıkıldı.
Uluslararası Kafkas Mirasını Koruma Örgütü (Caucasus Heritage Watch), Twitter hesabından 8 Nisan-7 Temmuz tarihleri arasında Makun köprünün yıkılmış oluduğunu gösteren bir uydu fotoğrafı paylaştı.
Örgütün açıklamasında köprünün Azerbaycan kontrolüne geçtikten sonra İşkhanaget nehri üzerindeki yol yapım çalışmaları sırasında tahrip edildiği bildirildi.
Azerbaycan’ın, İşkhanaget’in yatağını değiştirmek için mühendislik çalışmalar gerçekleştirdiği vurgulandı.
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