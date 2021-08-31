Rusya’dan Azerbaycan’a ‘tutuklu Ermenileri şartsız serbest bırak’ çağrısı

Rusya, Azerbaycan’a çağrı yaparak hapishanede tutulan bütün Ermenileri şartsız olarak serbest bırakmasını istedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermeni meslektaşı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldikten sonra açıklama yaptı. Bakan Lavrov, Bakü yönetimine çağrı yaparak bütün Ermeni tutukluların serbest bırakılmasını istedi. “Buradan tutuklu Ermenilerin şartsız olarak serbest bırakılması için Azeri meslektaşıma çağrı yapıyorum” diyen Lavrov, bu adımın şu an eksik olan güven inşası için önemli olacağını vurguladı.

“Doğal olarak bu adım insani açıdan da önemli” ifadelerini kullanan Lavrov, son kararın kendilerine bağlı olmadığının da altını çizdi. Sadece bu adımın değil Ermenistan’ın mayın haritalarını paylaşmasının güven için gerekli olduğunu kaydeden Lavrov, “Bu adımlar birbirine bağlı olmadan sadece iyi niyet ruhuyla bugün bile atılabilir.” dedi.

Sadece bu değil, aynı zamanda Ermenistan’ın mayın konum haritasını paylaştığında alınan karşılıklı bir önlemi de destekliyoruz” dedi. sadece iyi niyet ruhuyla. Aynı toprakta yaşamaya, aynı havayı solumaya devam edeceğiniz partnerinize, komşunuza doğru bir adım. Bunu tanıtmak için elimizden geleni yapacağız.

Ermenistan, Dağlık Karabağ’da çıkan çatışmalarda yakalanan Ermenilerin serbest bırakılmasını istiyor. Ancak Azeri tarafı, çatışmalarda yakalanan Ermenilerin tamamının serbest bırakıldığını sadece ‘terörist ve sabotajcıların’ hapiste tutulduğunu savunuyor.

Azerbaycan, daha önce mayın haritaları karşılığında Ermeni esirleri serbest bırakmıştı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında geçen yıl 27 Eylül’de başlayan çatışmalar 9 Ekim’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iki ülke lideriyle görüşmesinin ardından varılan ateşkes anlaşmasıyla son bulmuştu.

Euronews