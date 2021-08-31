Lavrov: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki sorunun uzun vadeli çözümü sınırların belirlenmesi ve çizilmesiyle mümkün

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile düzenlenen ortak basın toplantısında Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki sorunların siyasi-diplomatik yollarla çözülebileceğini, uzun vadeli çözümün ise ancak sınırların belirlenmesi ve çizilmesi ile mümkün olacağını açıkladı.

Bugün Mirzoyan ile yapılan görüşmede bu sürecin hızlı bir şekilde uygulanmasının nasıl sağlanacağından bahsettiğini söyleyen Lavrov, Güney Kafkasya’da barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi konularına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı, 9 Kasım 2020 tarihinde Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında varılan ve ihtilafın durdurulmasını ile siyasi çözüme sürecine dönmesini sağlayan üçlü anlaşmasının uygulanması konusunda Ermenistan Dışişleri Bakanı ile ayrıntılı değerlendirmede bulunduklarını kaydetti.

Lavrov, “Ermeni savaş esirlerinin iade sorunlarının nihai çözümü ve mayın tarlalarının haritalarının teslim edilmesi de dahil olmak üzere, Yerevan ve Bakü arasındaki ilişkilerde gerginliğe neden olan faktörlerin ortadan kaldırılmasına dikkatimizi dağıtmamaya karar verdik. AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının sonraki faaliyetlerine ihtiyaç duyulduğu teyit edildi.” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI