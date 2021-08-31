Karabağ’da girişimciliği teşvik amacıyla 1000 sosyal işletme kurulacak

Artsakh halkına kendi başına istikrarlı bir gelir sağlamak, girişimciliği teşvik etmek ve girişimcilerin yaşam kalitesini artırmak için Artsakh’ta 1.000 sosyal işletme kurulacak.

“Ermenistan ve Diaspora’dan 1000 Ermeni aile, 1000 işletmenin kurulmasına katkıda bulunacak. Bu girişim artık hayata geçiriliyor. ”Ermenistan” Pan Ermeni Fonu (“Hayastan” All Armen’an Fund) Başkanı Haykak Arshamyan ile varılan anlaşmaya göre, bu proje kapsamında 100 sera işletmeciliği kurulması hedefleniyor.

Ermeni Genel Hayırseverler Birliği (AGBU) Merkez Yönetim Kurulu üyesi Vazgen Yakubyan bu girişimi memnuniyetle karşıladıklarını ve katkıda bulunacaklarını dile getirdi.

“1000 Ermeni aileden 1000 Sosyal İşletme” projesi çerçevesinde, Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ve Artsakh Cumhuriyeti Hükümeti’nin girişimiyle 28 Ağustos’ta Artsakh’ta sosyal girişimcilik haftası başlatıldı.

Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Narek Mkrtchyan, 29 Ağustos’ta Artsakh Cumhuriyeti Hükümeti yetkilileri eşliğinde Artsakh’a yaptığı ziyaret çerçevesinde eğitime katılanlarla bir araya geldi. Bakan konuşmasında programın önemine vurgu yaparak, bunun Artsakh halkının sosyal iş becerileri kazanmasını sağlayacağını ve en iyi iş fikirlerinin finanse edileceğini kaydetti.

ERMENİ HABER AJANSI