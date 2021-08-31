Kanye West’in yeni albümünde Ertuğrul Gazi detayı

T24 Dış Haberler Kanye West’in yeni albümü Donda’daki ‘Jesus Lord’ şarkısında Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk imparatoru 1. Osman’ın babası olan Ertuğrul Gazi’nin adı geçiyor. Şarkıda Jay Electronica, kendi bölümünde, “Beni Ertuğrul gibi dağın zorlu tarafında büyüttüğün için teşekkür ederim (İsa)” diyor. Rap müzik sözlerinin yorumlandığı Genius internet sitesinde bunun Ertuğrul Gazi’nin yaşadığı dönemde Anadolu ile Ermenistan arasında Selçuklu tarafından kendisine verilen dağlık bir bölgeyi yönetmesine gönderme olabileceği ifade edildi. Daha önce bir Müslüman olduğunu belirten Electronica, şarkıda Kur’an’a göre Allah’ın 99 isminden ikisine de göndermede bulunuyor. West’in Donda albümü defalarca ertelendikten sonra bu pazar günü yayınlanmıştı. Albüm, Kanye West’in bir önceki albümü gibi yine dini temalara da değiniyor. Yaklaşık 2 saat uzunluğundaki 27 şarkılık albümde Jay-Z, The Weeknd, Travis Scott ve Lil Baby gibi isimler de yer alıyor. Albümde tecavüz, cinsel ve psikolojik istismarla suçlanan Marilyn Manson’la birlikte homofobik yorumlarıyla tepki çeken DaBaby’nin de yer bulması tartışma konusu oldu. T24