ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı: Amacım son Türk askerinin Kıbrıs’tan ayrıldığını görmek

ABD’nin New Jersey eyaleti Demokratik Parti Senatörü Robert Menendez, Güney Kıbrıs’ta düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada ‘KKTC bizm için yok hükmündedir’ dedi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Robert Menendez konuşmasında, “Kıbrıs’a ve ilişkimize olan bağlılığım derin ve köklüdür, ABD Senatörü olduğum sürece de devam edecektir. Amacım son Türk askerinin Kıbrıs adasından ayrıldığını görmek” ifadelerine yer verdi.

“KKTC: BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ABD’li Senatörün sözlerine yazılı bir açıklama ile cevap verdi.

Senator Robert Menendez – Chairman of the US Senate Committee on Foreign Relations:

