MALATYA ERMENİ CEMAATİ ÜYELERİNE TAKDİR BERATIMIZ

Tamamlanan köklü yenileme çalışmaları sonrasında, Tanrı’nın görkemine sunulmuş bir mabedin yeniden hizmete adanması, bizler için ruhani bir sevinç ve memnuniyet kaynağıdır.

Kutsal Üçlük’ün ismine adanmış olan bu mabet yüz yılı geçkin bir süredir bakımsız halde bulunmaktaydı. Bizlerin bugün yaşadığı sevinci birçokları tadamadan bu hayattan uzaklaştılar ve şu anda Rab’de uyuyorlar. Dolayısıyla, bu mutluluk verici ve sevindirici anı her şeyden önce duanın gücüne borçluyuz. Eminiz ki, birçokları bu dua evinin yenilenmesi için Tanrı’ya dualarını sundular. Birçokları, atalarından miras aldıkları inanç doğrultusunda, bu kutsal mabedin çatısı altında yeniden dua edebilmeleri için Tanrı’ya yakardılar. Birçokları, kalplerinin derinliklerinden taşan imanla, ümitle ve sevgiyle sundukları dilekler ve isteklerle gökleri sarstılar. Ve bugün, imanlıların kalplerinden taşan dualara verilen cevap sonrasında, Kutsal Kitap’ın sözleriyle sevinmeye davet ediliyoruz: “Bugün RAB’bin yarattığı gündür, Onun için sevinip coşalım” (Mezmur 118:24). Bugün bu tarihi kilise içerisinde Surp Badarak sunuluyor ve Rab’de uyuyan eski Malatyalı kardeşlerimizin ruhları da bu Kutsal Sofra etrafında bir araya geldiklerine inanıyoruz.

Bugün imanlılar, birbirlerini selamlıyor ve “Bana: “RAB’bin evine gidelim” dendikçe sevinirim” (Mezmur 122:1) diyorlar.

Tanrı’ya hamt olsun ki, tarihi Malatya kentinin gurur kaynaklarından olan bu mabedin hoş bir görünüme kavuşması için, devletimiz olumlu yaklaşımıyla her türlü girişimi gerçekleştirdi. Yerel yönetimler de kendi katkılarını sundular ve bizler bugün ülkemiz Türkiye’nin esenliği için Tanrı’ya dualarımızı sunuyoruz. Cemaatimiz adına herkese teşekkür ederken, ülke bekası için yürütecekleri çalışmalarda kendilerine başarılar diliyoruz.

Bu sevinçli vesileyle, pederane takdislerimizi özellikle Malatya’da yaşamaya devam eden cemaatimiz üyelerine sunuyoruz. Onlar, Rab İsa Mesih’in “Öyleyse Sezar’ın hakkını Sezar’a, Tanrı’nın hakkını da Tanrı’ya verin” (Luka 20:25) sözüne sadık kalarak, Hristiyan inancını yaşamaya ve yaşatmaya devam etmektedirler. Onlar, Malatya’da çalışmakta ve yaşamakta, onurlu ve sadık vatandaşlar olarak, komşularıyla bir arada yaşamayı sağlam diyalog esasları üzerine temellendirmişlerdir. Onların bu duruşu, halkımızın yapıcı özelliğini sergilemektedir. Şehrin Ermeni Mezarlığı’na ve S. Harutyun Son Dua Evi’ne karşı göstermiş oldukları ilgi ve alakayı takdirle karşılıyoruz. Özellikle, bu küçük dua evinde Ermeni Kilisesi’nin ilahisinin ve duasının yaşamasını takdir ediyoruz.

Kendi doğdukları şehirden uzak olmalarına rağmen, doğdukları şehrin geleneklerini yaşatan ve kendi şehirleriyle ruhani ve kültürel bağı hiç koparmayan cemaatimizin Malatyalı üyelerini de takdis ediyoruz. Bu vesileyle İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren ve kilisenin yenileme çalışmalarının tamamlanmasında emeği ve katkısı olan Malatya HAYDER yöneticilerini ve üyelerini de takdir ediyoruz.

Son olarak, sağlıklı diyalog çerçevesinde bu güzel çalışmanın başarıyla taçlanmasında emeği geçen herkese takdir ve tebriklerimizi sunarız. Tanrı hepsini bereketlesin.

Tanrı’nın sevgisi, bereketi ve inayeti sizlerle ve hepimizle olsun. Amen.

Pederane sevgimle ve takdislerimle,

+ SAHAK II.

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİĞİ

23 Ağustos 2021

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Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/