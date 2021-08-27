Devşirmek Ne Demek? Devşirme Tdk Sözlük Anlamı Nedir?



Eski metinlerde ”dirşürmek” şeklinde geçen devşirmek sözcüğü, öz Türkçedir. 10. yüzyıldan beri kullanılmakta olan bu kelimenin sözlük anlamı toplamak, bir araya getirmektir. Daha sonraki yıllarda devşirmek sözcüğü, düzeltmek ve dönüştürmek manasında kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı Devletinin Hristiyan ailelerinden bir erkek çocuk alıp onları asker ve memur olarak yetiştirdiği sisteme devşirme sistemi denir. Devşirmek ne demek? Devşirme TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

Devşirmek kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Değiştirmek 2- Yetiştirmek 3- Eğitmek 4- Dönüştürmek 5- Başkalaştırmak

6- Dermek 7- Tertip Etmek 8- Düzenlemek

Devşirmek Ne Demek?

Devşirmek kelimesinin sözlük anlamı biriktirmek, arttırmak, misliyle çoğaltmak olsa da günümüzde daha çok düzenlemek ve değiştirmek manasında kullanılır.

Devşirme TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK‘ya göre devşirme kelimesinin iki anlamı vardır:

İlk Anlamı: Sayısını arttırmak

İkinci Anlamı: Derlemek ve değiştirmek

Devşirme Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

”Devşirme sistemiyle yetişip Yeniçeri olan askerler, birçok isyan çıkarmış ve Osmanlı Devletinin güç kaybetmesinde etkili olmuştur.”

https://www.milliyet.com.tr/egitim/sozluk/devsirmek-ne-demek-devsirme-tdk-sozluk-anlami-nedir-6584488