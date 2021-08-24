Topkapı Sarayı’ndan Sonra Türkiye’nin İkinci Büyük Tarihi Yapısını İlgisizlik Yıkıyor

Şanlıurfa eski Valisi Muzaffer Dilek dönemde restorasyonu gündeme gelen ve 21 yıldır yapımı yılan hikayesine dönen Millet Hanı kaderine terk edildi. 17 bin metrekarelik alanıyla Topkapı Sarayı’ndan sonra Türkiye’nin ikinci büyük tarihi yapısı olma özelliğine sahip olan Millet Hanı, bugüne kadar 10 valinin hayallerini süsledi. Ancak bir arpa boyu yol alınamadı.

İlk projelendirmesinde müze olarak düşünülen ancak soranları yap işet devret modeliyle 5 yıldızlı otel, butik otel, restoran, kafe, sergi salonları gibi projelere bürünen Millet Hanı, Şanlıurfa Valisi İzzetin Küçük ile restorasyonuna başlanmıştı. Ancak restoresi yarıda kaldı.

MİLLET HANI

Bu arada Karakoyun Deresinin kuzey kenarında yer alan, Samsat Köprüsü ile Hacı Kamil Köprüsü arasında bulunan Millet Hanı, Türkiye’nin en büyük hanlarından olup Osmanlı Dönemi’nde Şanlıurfa’da inşa edilen ilk anıtsal yapı özelliğini taşıyor. Geçmişte Ermeni yetimhanesi ve toplama merkezi olarak da kullanılan Millet Hanı 1950 yıllarından Süvari kışlası olarak kullanıldı. Avlusunun kuzey doğu köşesinin ikinci katında Asker ekmeği yapan bir fırın, nizamiye karşısında askerlerin kullandığı hamam bulunuyor. Tarih boyunca çeşitli amaçlar için kullanılan Millet Hanı Sultan 2. Abdülhamit döneminde 1890’lı yıllarda Urfa’da çekilen fotoğrafta Millet Hanı “Askeri Şahanesi” olarak geçiyor. Yine başka bir eski fotoğrafta “Alman Yetimhanesi” olarak hizmet veren Millet Hanı, bir süre belediye ambarı olarak kullanıldı.

https://www.urfadasin.com/topkapi-sarayi-ndan-sonra-turkiye-nin-ikinci-buyuk-tarihi-yapisini-ilgisizlik-yikiyor