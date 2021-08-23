Şu AB’nin yaptığı!- Artı Gerçek

Ülkemiz dünya liginde ikinci kümeye düşmüş, Türkiye’den yollanan kitap gönderilerinde gümrük uygulaması başlatılmıştı.

Stockholm. Doğan Özgüden, “Bugün 82. doğum gününü kutladığımız değerli bilim insanımız ve sosyalizm savaşçımız Gençay Gürsoy’un beklenen kitabı çıktı: Bir Hayat Üç Dönem” (İletişim Yayınları 2021) diye yazıyor, Artı-Gerçek’te çıkan son yazısında.

Gençay Hoca bir ayağıyla da İskandinavyalıdır. Yaşar Kemal’in nasıl bir İsveç dönemi varsa, onun da Norveç dönemi vardır. Kulübe 70’inde katılan biri olarak, hemen ilgimi çekti elbette.

Pdf halini okumaya başlayacağım kitabı. Neden kitap olarak değil de, pdf diye sorabilirsiniz. Çünkü bir süredir bana yollanan kitaplar ulaşmıyordu. Sağ olsun sonunda, Metin Celal’in “okuduğum kitaplar” sitesi aracılığıyla, kitap bu yolla ulaştı elime. Feyyaz Kerimoğlu da bir süredir internet üzerinden Türkiye’den istediği kitapların kendisine ulaşmadığından yakınıyordu. Daha önce böyle bir sorun yoktu. Tabii hemen “Ülkede yeni bir uygulama mı başladı” sorusu akla düşüverdi.

Çünkü, Bandırma’da Ozan Kitabevi, yayınladığı Edirne Üniversitesi’nde Klasik Elen dili profesörü olan Sema Sandalcı’nın tercüme ettiği “Bandırma Erdek Rumlarının Tarihi ve Etnografyası” adlı derlemeyi yollamak için kök sökmüştü Postane’de. Hâlâ da ulaşmadı elime. Umut ederim geri gitmez Bandırma’ya! Peki, yazıdaki resim nereden diye soracak olursanız, internetten!

Sorunun cevabı da Doğan Abi’nin yazısında buldum: “Temmuz ayının ilk günleriydi… İstanbul’dan gönderdiği bir mesajında Gençay “Yaş kemale erince anı yazılır misali ben de yazdım. Bugün ‘Bir Hayat Üç Dönem’ adıyla İletişim’den çıktı. Posta adresinizi yazarsanız size ulaştırmak isterim” diyordu.

“Çok sevinmiş, kendisine adresimizi hemen iletip büyük bir sabırsızlıkla beklemeye koyulmuştum… Gençay’ın 8 Temmuz 2021’de postaya verildiğini bildirdiği Bir Hayat Üç Dönem adlı kitabını, hem kendisini daha iyi tanımak, hem de ortak mücadele yıllarımızın anılarını bir de onun kaleminden okumak için sabırsızlıkla bekliyordum.

Ne ki, Avrupa Birliği 1 Temmuz 2021’den itibaren birlik dışı ülkelerden gelecek her türlü paketi, kitap da dahil, gümrüğe tabi tuttuğu için Bir Hayat Üç Dönem’in bana ulaşması dizi formaliteler nedeniyle tam 42 gün sürdü.”

İbrahim Kaypakkaya İsveç gümrüğüne takıldı!

Umut verici bir gelişme de bende olmaz mı? İsmail Beşikçi hocanın bana yolladığı anıları, “Söz Konusu Vatansa Gerisi Teferruattır” (İsmail Beşikçi Vakfı 2021) gümrük maniasını aşıp elime ulaştı dün. Hem de Akın Birdal’ın yeni çıkan “Yolu Beklenenler” adlı öykü kitabıyla birlikte. (A7 Kitap, 2020).

Bu arada Ezidi yazar İskan Tolun’un Ozan Yayınlarından çıkan yeni kitabı “Cenk İstanbul’da” da ulaştı yeni. Pardon. Almanya’dan geldi. Almanya AB üyesi. Sorun yok!

Ve dün acı haber, Belge’nın yolladığı paket ülkeye geri yollanmış! İçinde Muzaffer Oruçoğlu’nun yeni çıkan İbrahim Kaypakkaya kitabı, Musa Karbadağ’ın “Su Karadan Daha Güvenli Anne” kitabı da vardı.

Teşekkürler PostNord! Belge’nin kitaplarını geri yollayacağınıza, gümrük isteseydiniz öderdik! Zaten her şey Belge’yi bulur!

Evet, ülkemiz dünya liginde ikinci kümeye düşmüş, Türkiye’den yollanan kitap gönderilerinde gümrük uygulaması başlatılmıştı.

Hanım başbakan Çiller’in döneminde AB bize bir kıyak yapmış, AB üyesi olmadığımız halde, gümrük işlerini kolaylaştırmıştı. AB, son Ecevit Hükümeti sırasında da bir kıyak çekecek, aday ülke statüsü tanıyacak, buna Ecevirt’in kendisi de şaşacaktı.

Teşekkürler AB!

Teşekkürler uyguladıkları politikalar nedeniyle ülkeyi ikici kümeye düşürenler!

Kimse, antiemperyalizm edebiyatı yapmaya kalkmasın bundan dolayı!

Mülteciler değil sadece AB sınırına takılan, aynı zamanda onları anlatan kitaplar da takılıyor!

Artı Gerçek