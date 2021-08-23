Ersin Tatar ve KKTC bakanlarının Kıbrıs pasaportları yenilenmeyecek

Kıbrıs Cumhuriyeti’nden, KKTC ile Ankara’nın Maraş açılımı ve iki devletli çözüm baskısına misilleme… Ersin Tatar dahil bir grup Kıbrıslı Türk siyasetçinin pasaportlarının iptal edildiği belirtildi.

Nikolaos Stelya

DUVAR – Kıbrıs’ta Ankara ile KKTC yönetiminin kapalı Maraş’ın bir kısmını açma kararı ile iki devletli çözümü yeniden gündeme getirmesine Rum tarafından misilleme geldi. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Bakanlar Kurulu, bir grup Kıbrıslı Türk siyasetçinin pasaportunu iptal etme kararı aldı. Kıbrıs basını, pasaportları yenilenmeyecek isimlerin arasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da bulunduğunu yazdı.

‘MARAŞ AÇILIMI KOMİTESİ ÜYESİ OLANLAR…’

Kathimerini’ gazetesinin Kıbrıs baskısının internet sitesinde yer alan habere göre, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis bugün Troodos’taki başkanlık konutunda Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıdan sonra, Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos gazetecilere yaptığı açıklamalarda, “Bugünkü toplantıda Bakanlar Kurulu, ilkin, sözde devletin sözde kabinesine katılan veya Varosha-Maraş Açılımı Komitesi üyesi olan ve eylem veya eylemleriyle Anayasa hükümlerine aykırı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini, baltalayan bir dizi kişinin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal etme veya yenilememe veya sunmama (yeni pasaport vermeme) kararı aldı” dedi.

Lefkoşa’nın açıklamasında, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne düşman özel eylemler içerisinde olan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararlarının ve özellikle Mağusa’nın kapalı alanının statüsüyle ilgili 550 ve 789 sayılı kararların aksine, Türkiye’nin Maraş enklavının statüsünü değiştirme planlarının uygulanmasını teşvik eden kişiler” vurgusu dikkat çekti.

KİMLERİN PASAPORTUNA EL KONULACAK?

Kıbrıslı Türkler 1963’ten beri 1960 ortaklık cumhuriyetinin yönetiminden ayrılmış durumda. Buna rağmen bugün yüzbinlerce Kıbrıslı Türk yurttaşın Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı söz konusu. Rum liderliğinin yönetimindeki cumhuriyetten pasaport edinenler arasında Kıbrıslı Türk siyasetçiler de yer alıyor.

Lefkoşa’da şu ana dek pasaportu iptal edilen, yenilenmeyecek ya da yeni pasaport verilmeyecek şahısların isim listesi yayınlanmış değil. Ancak medya kulvarlarında söz konusu listede Ersin Tatar ile Kıbrıs Türk liderliğinde yer alan bazı şahsiyetlerin yer aldığı bilgisi mevcut.

MARAŞ İÇİN YENİ GİRİŞİM

Kıbrıs Rum liderliği ayrıca, bugünkü toplantıda Maraş Meselesi için Kıbrıs Genel Savcılığı aracılığıyla 5. Kez uluslararası yargıya başvurma kararı aldı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, 25 Temmuz’da Rum gazetesi Fileleftheros ile söyleşisinde, Maraş kararı ile adada iki devletli çözümün yeniden gündeme getirilmesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini söylemiş; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dahil bir dizi Kıbrıslı Türk yetkilinin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının geri alınmasını da içeren bazı yaptırımları gündeme getireceğini açıklamıştı.

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