Azerbaycanlı asker, Ermenistan Ombudsmanı’nı nişan aldı

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, geçen hafta Ermenistan’nın Syunik bölgesindeki köyler arasındaki yollarda Azerbaycan askerlerinin bulunmasının, halkın yaşam hakkının ihlali olduğuna kişisel olarak ikna olduğunu bildiren bir yazılı açıklamada bulundu.

Tatoyan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kapan kenti, Teğ köyü, Syunik bölgesine bağlı köylere yaptığımız ziyaretlerden dönerken, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin konuşlandığı bölgelerde 1-2 dakika mola verdik. Bu fotoğraf, Azerbaycan güçlerinin konuşlandığı Goris’teki Shurnukh ve Kapan’daki Davit Bek köyler arasındaki yolun bir bölümünü gösteriyor. Durur durmaz, Azerbaycanlı silahlı asker bizi fark edip, hemen binaya (kulübeye) girdi, makineli tüfeği alıp çıktı ve bize doğrulttu.”

Ombudsman, Azerbaycan askerlerinin başka bir yerde 1-2 dakika bekledikten sonra huzursuz hareketler yapmaya başladıklarını, dürbünle takip ettiklerini, ardından ıslık çalıp bağırmaya başladıklarını vurguladı.

Tatoyan, “Syunik’teki bölgeler arasındaki yollarda Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin varlığının, Ermenistan sivil nüfusunun yaşam, serbest dolaşım ve diğer hayati haklarının ihlali olduğuna kendi deneyimlerimizle ikna olduk.Bu gerekçeler, tüm delillerle birlikte güvenlik bölgesi kavramının temelinde yer alacak ve ilgili uluslararası kuruluşlara gönderilecektir.” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI