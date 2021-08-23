ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi: “Karabağ’ın statüsü henüz çözülmediği için ihtilaf çözülmemiş”

ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Lynne Tracy, Dağlık Karabağ’daki son savaşın sonuçlarının çözülmediğine inanıyor.

Ermenistan’ın Syunik İdari Bölgesi’nde gazetecilere verdiği demeçte büyükelçi “Dağlık Karabağ’ın statüsü henüz çözülmediği için ihtilaf çözülmemiş” dedi.

Geri kalan meseleleri; savaş sonrası dönemin nihai çözümü ve diğer konuları ele alabilmemiz için ABD’nin Minsk Grubu’nun eşbaşkanı olarak, gerginliği azaltması ve olayları ortadan kaldırması için çalışacağız.”

Güvenlik ve sınır olaylarına ilişkin konulara değinen Tracey, bunlar hakkında görüşünü bildirdiğini ve bir kaç defa da ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından tutumlarını dile getirildiğini belirtti.

“Temmuz ayında olayların kaydedildiği Gegharkunik İdari Bölgesinin sınır kesimleriden birini ziyaret ettiğimi biliyorsunuz. Açıkça belirtmek isterim ki, şiddetin bir an önce sona erdirilmesi için gerginliğin azaltılması için çağrıda bulunuyoruz.” diye ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI