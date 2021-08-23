ABD Büyükelçisi’nden turistlere Ermenistan’ı ziyaret etme çağrısı

ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Lynne Tracy, Ermenistan’ın turizm alanında sunabileceği çok şey olduğunu vurguladı. Bu bağlamda büyükelçi özellikle Syunik bölgesini öne alıyor.

Syunik idari bölgesinin sınıra yakın kısımlarında Azerbaycan’ın düzenli bir şekilde durumu gerginleştirdiğini ve güvenlik sorunların mevcut olduğu şartlarda Ermenistan’ın turistlerin dikkatini nasıl çekip çekemeyeceği konusunda gazetecilerin sorusuna yanıtlayan Lynne Tracy, güvenlik sorunlarının acil olduğunu ama turistlerin ziyaretlere devam etmesi gerektiğini vurguladı.

O yerlere gidip hayran olmanın gerek olduğunu kaydeden büyükelçi, “Ermenistan’ın ve özellikle Syunik bölgesinin bu alanda sunabileceği çok şey var.” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI