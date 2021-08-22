Varlığı tatlı dert, yokluğu acı yara

Sevan Ataoğlu

Ne tatlı bela olduğunu yakın dostları, onu tanıyanlar bilir. Her çarşamba Hrant ile arasında kalmaktan yorulurdum.

Binbir dönem Raffi Hermon’u tanımaya Getronagan Lisesi yıllarından başlayabilirsiniz. Adını Youtube’da tarayın, Los Angeles İstanbullu Ermenileri’nin bir etkinliğindeki muhteşem anlatımını takip edin.

1980 Türkiye’sinde bir grup yenilikçi arkadaşıyla Nor Marmara gazetesi için hazırladıkları “Menk Nor Serunt” (Biz Yeni Nesil) sayfalarını çalışıyorum. Bu kısa ama verimli dönem hakkında yakında bir makale yayınlayacağım. Sokakların hareketli olduğu dönemde memleketten uzaklaştı, Paris’e yerleşti.

Ben 1996’ta Agos’da çalışmaya başladığımda Fransa muhabirimizdi, pimi çekilmiş el bombası misali kucağıma düştü. Ne tatlı bela olduğunu yakın dostları, onu tanıyanlar bilir. Her çarşamba Hrant ile arasında kalmaktan yorulurdum. Gazeteye 3 paragraf girecek haberi için sonu gelmez cümleleriyle 1 top fax kağıdı biterdi.

Meşhur çarşamba mesailerimizden birine düşen Charles Aznavour röportajı süksesini katlamıştı. Aznavour’un “Bir Türk Dosta Mektup” şiirine afilli bir röportaj ile konser kulisinden bir fotoğraf eklemiş, çok meraklımız Hürriyet ertesi gün havada kapmıştı. Çağdaş sanatçı Sarkis’in Türkiye’de ikinci baharı yine Raffi’nin bir röportajı sonrasına rastlar.

Dostları farklı ortamlarda Adalar Raffi, Yerevan Raffi, Paris Raffi’yi yazıyor, anıyor. Geride bıraktığı yayına hazır 3 çeviri kitabı okuruyla buluşturmak onu hatırlamanın en anlamlısı olacak. Yokluğunun açtığı yarayı belki bu sayede hafifleteceğiz.

Agos