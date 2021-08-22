Sevan Bıçakçı’nın tasarımı Kral Kobra, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’nin Güzel Yaratıklar sergisinde

HYETERT – Resmi Instagram sayfasından yapılan paylaşım ile, Sevan Bıçakçı’nın eşsiz tasarımı Kral Kobra’nın, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’nin Güzel Yaratıklar sergisine seçildiği duyuruldu.

Cartier’nin ikonik panterlerinden Suzanne Belperron’un kelebeklerine kadar dünyanın büyük mücevher evleri ve zanaatkarları tarafından yaratılmış 100’den fazla hayvan temalı değerli mücevheri sunulduğu sergi 19 Eylül 2021 tarihine kadar gezilebilecek.

Kral kobra: Birçok eski kültürde kararlılığın, atılganlığın, cüretkarlığın, dönüşümün ve zarafetin önemli bir sembolü. Bu parçada Kral Kobra’nın çenesinin tasarımı bir halka işlevi görüyor. Gövde ve kuyruk, hareket kabiliyeti sağlayan yaylı eklemler sayesinde bileziğin kolayca takılıp çıkarılmasını sağlar. Yılana özgü desenleri ve dokuyu tasvir etmek için çeşitli konyak ve sarı tonlarında bir dizi farklı elmas kesimi bir araya geliyor. Ve tüm ihtişamıyla Sevan Bıçakçı’nın benzersiz hayal kurma sanatını gözler önüne seriyor.

Pièces de Résistance koleksiyonu içindeki Kral Kobra’yı siz de sevanbicakci.com’da keşfedebilirsiniz.