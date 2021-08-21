Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi’nden ‘Basında Ölülere Yönelik Şiddetin Yeri’ paneli

Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi, ölülere yönelik şiddette basında kullanılan dil ve şiddette basının rolünün ele alındığı bir panel düzenleyecek.

DUVAR – Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi, “Basında Ölülere Yönelik Şiddetin Yeri” paneli düzenleyecek. 22 Ağustos’ta Zoom programı üzerinden gerçekleşecek panel, saat 18.00’de başlayacak.

Moderatörlüğünü Yeni Yaşam Gazetesi yazarı Hüseyin Aykol’un yapacağı panele konuşmacıları IPS İletişim Vakfı Başkanı ve Bianet Proje Danışmanı Nadire Mater, Jinnews editörü Ayşe Güney, Gazete Duvar Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz ve yönetmen Veysi Altay.

Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi’nin panelle ilgili açıklamasında, basında ölülere şiddeti meşrulaştıran bir dil kullandığı belirtildi.

Açıklamada, “Özellikle ana akım medya, Kürdistan’da yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlere ve Türkiye’de ‘makul vatandaş’ tanımının dışında bırakılmış muhalif, kadın, göçmen, LGBTI+; Kürt, Ermeni, Yahudi, Alevi, Êzidî ve Hristiyan gibi birçok grubun ölülerine yönelik şiddeti meşrulaştıran bir dil kullanmaktadır” denildi.

Alternatif medyanın ölüye saygı gösteren bir dil yaratma çabası olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Panelde ölülere yönelik şiddette medyanın nasıl bir rol oynadığına odaklanacağız. Medyada kullanılan dilin ölülere yönelik şiddeti nasıl görünmez kıldığı, meşrulaştırdığı ve yeniden üretilmesine zemin sunduğuna tarihsel arka planıyla ele alacağız” ifadelerine yer verildi.

Panele katılmak için aşağıdaki linkteki formu doldurarak kayıt yapılabilecek:

(HABER MERKEZİ)

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