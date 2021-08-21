Nijerya’da Katolik papaz öncülüğünde Müslümanlar için cami inşa edildi

Batı Afrika’da zaman zaman dini çatışmaların yaşandığı Nijerya’da, Katolik Papaz Callistus İsara’nın öncülüğünde Müslümanlar için cami inşa edildi.

Adam Abu-bashal

Başkent Abuja’ya bağlı Gwagwalada bölgesindeki Pagada köyünde Müslümanlar için inşa edilen ve yapımı yaklaşık 1 yıl süren cami mayıs ayında ibadete açıldı.

Papaz İsara, bölgedeki Müslümanların ibadet edebilmesi için yaptıkları camiye ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

İsara, misyonerlik faaliyetleri kapsamında 1998’de Pagada köyüne gelerek kreş ve ilkokul inşa ettiklerini belirtti.

Köye ilk geldiklerinde köyün şefi ve köylülerin çoğunluğunun Müslüman olmasına rağmen kendilerini geri çevirmediğini anlatan İsara, “Köylüler, eğitime erişemiyordu ve köy şefi bize arazi verdi, biz de çocukları için okul inşa ettik.” dedi.

İsara, köydeki ibadethanenin hasar görmesi nedeniyle Müslümanların okulun önündeki boş arazide namaz kılmaya başladıklarını ifade etti.

Köydeki Müslümanlara cami inşası için köy şefi ile görüştüğünü aktaran İsara, “Köy şefi bizden küçük ibadet yeri istedi. Biz de ‘sorun yok, siz bize yer verdiniz, biz de size yardım ederiz diye’ kabul ettik.” diye konuştu.

Cami inşası sırasında paralarının yetmemesi nedeniyle bir tüccara dilekçe yazarak yardım istediklerini dile getiren İsara, şöyle devam etti:

“Bir tüccara burada ücretsiz eğitim programımız olduğunu ve bölgenin kalkınması için buradaki Müslümanlara cami açmak istediğimizi ancak maddi imkanlarımızın olmadığını belirttik. Talebimize karşılık veren tüccar bu haberi duyunca çok mutlu olduğunu söyledi ve bize yardım etmeyi kabul etti.”

İsara, yaklaşık bir yıl süren inşa çalışmalarının sonunda mayısta köydeki Müslümanların camiye kavuştuğunu söyledi.

İslam ve Hristiyanlık “barış ve sevgi” anlatıyor

Ülkede, özellikle kuzey bölgelerde Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında zaman zaman yaşanan şiddet olaylarının endişe verici olduğuna dikkati çekerek iki dinin “barış ve sevgi”yi anlattığını ifade eden İsara, yaptığı bu işin bazı Hristiyanlar tarafından kınandığını ancak onlara iki din mensuplarının birbirlerine düşman olmadığını anlatmaya çalıştığını dile kaydetti.

Köyde iki dinin mensupları arasında barış ve uyum sağlandığının ve kavga etmeden yaşadıklarının altını çizen İsara, “(Hristiyan ve Müslümanlar) Farklılıklarımızı bir kenara koyduğumuzda aynı Allah’a ibadet ettiğimizi anlayabiliriz. Birbirimize destek olabiliriz.” ifadesini kullandı.

Cami köydeki farklı din mensupları arasında barış ve uyumu simgeliyor

Pagada Köy Şefi Alhaji Umaru Salihu da köyde yıllardır Müslüman ve Hristiyanların kavga etmeden aynı yerde yaşadıklarını anlattı.

Köyde okul, sağlık ocağı ve cami yapımı gibi iyi işlerle ülkede iki din mensupları arasındaki şiddet olaylarının önüne geçilebileceğini vurgulayan Salihu, köy camilerinin barış ve uyumu simgelediğini belirtti.

Salihu, ülke genelinde devam eden dini çatışmaların son bulması çağrısı yaptı.

Cami imamı Nazir Muhammed Mustafa ise inşa edilen caminin takdire değer bir şey olduğunu belirterek, “Bu köylülerin cami inşa edecek gücü yok ve nerden yardım alacaklarını bilmiyorlardı, o yüzden papaz onlara yardım etti. Bu, bölge halkına dinlerin kıymetini gösteriyor.” dedi.

AA