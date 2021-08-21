Heybeliada nerede? Heybeliada yangın haberi

Heybeliada’da orman yangını çıktı. Yangına müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi. Vatandaşlar ise Heybeliada nerede araştırmalarına başladı. İşte Heybeliada yangın haberi…

Heybeliada yangın haberi ardından ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yangına müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

HEYBELİADA NEREDE?

Heybeliada, İstanbul’un Büyükada’dan sonra en büyük adasıdır. Adaya Heybeliada denilmesinin sebebi, uzaktan bakıldığında adanın yere bırakılmış bir heybeye benzemesidir. İstanbul’un en çok rağbet gören sayfiye yerlerinden biridir. Sadece doğasıyla, temiz havası ve güzellikleriyle değil, Bahriyesi, Sanatoryumu, Ruhban(Papaz) Okulu gibi kurumlarıyla da ünlüdür.

HEYBELİADA YANGIN HABERİ

Heybeliada, Eski Değirmenyeri bölgesindeki ormanda yangın çıktı.Heybeliada’da çıkan orman yangınıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, yangının saat 13.07’de başladığı ilk müdahalenin ise saat 13.10’da yapıldığı kaydedildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği’nden de yangına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; Emniyet, İtfaiye ve Orman Harekât Merkezlerinden alınan bilgilere göre; bugün saat 13.15’te Adalar İlçemiz Heybeliada Kuleli Köşk mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştır.

Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 toma ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa’dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya’dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Milliyet Gazetesi