Gazeteciler, “basında ölülere yönelik şiddeti” tartışıyor

Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi’nin düzenlediği panelde gazeteciler Hüseyin Aykol, Nadire Mater, Ayşe Güney, Ali Duran Topuz ile yönetmen Veysi Altay, “basında ölü bedenlere yönelik şiddeti ve şiddet diline karşı ölüye saygı dilini inşa çabasını” tartışacak.

Türkiye’de ölülere farklı yöntemlerle fiziki ve sembolik şiddet uygulanmasına karşı oluşturulan Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi, Ölüye Saygı ve Adalet Panel Serisi’nin dördüncü etkinliğinde “Basında ölülere yönelik şiddetin yeri”ni tartışıyor.

İlk panelini 10 Nisan’da “Türkiye’de Ölülere Yönelik Şiddet” başlığıyla gerçekleştiren İnisiyatif, Türkiye’de “makul vatandaş” tanımının dışında bırakılmış çeşitli halklar, siyasal ve toplumsal kesimlerin ölülerine yönelik çok yönlü saldırılar tartıştı.

Türkiye’de uzun zamandır ölü bedenlere yönelik şiddet, ölülerin hatırasına hakaret ve ailelerine yönelik zulmün son bulması amaçlayan İnisiyatif, panele dair yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

“Şiddeti meşrulaştıran dil kullanılıyor”

Ölülere yönelik şiddetin yaygın biçimde sürmesi bu şiddetin kamusal alanda nasıl algılandığı ve konuşulduğuyla yakından ilişkilidir. Türkiye kamuoyunda ölülere yönelik şiddet bir taraftan görünmez kılınırken diğer taraftan çeşitli söylemler yoluyla bu şiddet meşrulaştırılmaktadır.

Özellikle ana akım medya, Kürdistan’da yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlere ve Türkiye’de ‘makul vatandaş’ tanımının dışında bırakılmış muhalif, kadın, göçmen, LGBTI+; Kürt, Ermeni, Yahudi, Alevi, Êzidî ve Hristiyan gibi birçok grubun ölülerine yönelik şiddeti meşrulaştıran bir dil kullanmaktadır.

Medyanın öncülüğünü yaptığı bu algı ve söylemler ne yazık ki bu şiddetin sürekli bir biçimde yeniden üretilmesine zemin hazırlamaktadır. Öte taraftan, zor koşullar altında bu şiddeti görünür kılmaya çalışan ve şiddet diline karşı ölüye saygı dilini inşa çabası içerisinde olan alternatif medyanın ciddi bir çabası söz konusudur.

“Medya ölüye şiddette nasıl rol alıyor?”

Ölüye Saygı ve Adalet İnisiyatifi olarak Türkiye kamuoyunda bu şiddeti görünmez kılan ve/veya meşrulaştıran ve yeniden üretilmesine zemin sunan yaygın algının karşısında yeni bir dilin inşa edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu panelde ölülere yönelik şiddette medyanın nasıl bir rol oynadığına odaklanacağız. Medyada kullanılan dilin ölülere yönelik şiddeti nasıl görünmez kıldığı, meşrulaştırdığı ve yeniden üretilmesine zemin sunduğuna tarihsel arka planıyla ele alacağız.

Ayrıca aynı panelde, bütün baskılara rağmen ölülere yönelik şiddeti gündeme getiren medyanın çabasına yer vereceğiz. Benzer şekilde, ölülere yönelik şiddetin cinsiyetçi karakterini göz önünde bulundurarak kadın gazetecilerin medyada üstlendikleri rolü ele alacağız.”

Hüseyin Aykol’un moderatörlüğünü yapacağı “Basında ölülere yönelik şiddetin yeri” panelinde Nadire Mater (Bianet), Ayşe Güney (Jinnews), Ali Duran Topuz (Gazete Duvar) ve Veysi Altay (Yönetmen) konuşmacı olarak katılacak.

Panel yarın (22 Ağustos Pazar) saat 18.00’da yapılacak.

Panele katılmak için inke tıklayarak kayıt olun :

https://form.jotform.com/212265560047047 (RT)

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