Kilise hizmetinde tam 60 yıl

HYETERT – Ekümenik Patrik Bartholomeos’un ruhbanlığa atanmasının 60. yıldönümünü bugün bir şükran ayini ile kutlandı. Tören, bundan tam 60 yıl önce olduğu gibi Patrik Hazretlerinin doğduğu yer olan Gökçeada’da, diakon takdis edildiği Meryem Ana Kilisesinde gerçekleşti.

Dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş konukların yanı sıra Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin’in de hazır bulunduğu törende, Patrik Hazretleri yaptığı Türkçe konuşmaya, ülkemizde ve komşu ülke Yunanistan’da son dönemlerde yaşanan orman yangılarında hayatını kaybeden, evleri ve birikimleri kaybolan, onbinlerce hektar orman alanının yok olması ile gelişen doğal tahribattan dolayı duyduğu derin üzüntülerini bildirerek başladı.

Dünyanın geleceğini tehdit eden bu doğal afetlerde hepimizin ortak mesuliyeti vardır ve bu felaketlerde yaşanan acıları yakınen hissettik diye Bartholomeos, Gökçeada’nın sahip olduğu doğal güzelliklerin korunması konusunda tüm yetkili ve ilgilileri göreve davet etti. Törenin tamamı Patrikliğin resmi sosyal medya hesabından canlı olarak yayımlandı ve aşağıdaki linkten izlenebilir.

https://fb.watch/7mFexzPhTV/

Rahip adayı Dimitri Arhandonis, Gökçeada ve Bozcada Metropoliti Meliton tarafından 13 Ağustos 1961 günü takdis edildi ve Bartholomeos adı verilerek yeni hayatına başladı.

Tören vesilesi ile İskenderiye Patriği II. Theodoros ile Kiev ve tüm Ukranya Patriği Epifanyus da Gökçeada’ya geldiler.

https://fb.watch/7mFexzPhTV/