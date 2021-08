Papa Francesco, sequestrata la busta con tre proiettili indirizzata a Bergoglio

L’hanno intercettata questa notte, a Peschiera Borromeo, nel Milanese la lettera con tre proiettili di pistola indirizzata a Papa Francesco. Nessun mittente ma solo la scritta a penna e poco leggibile “Il Papa – Città del Vaticano, P.zza S. Pietro in Roma“. Presso il centro postale di smistamento sono intervenuti subito carabinieri della stazione di Paullo: la busta è stata sottoposta a sequestro per i successivi rilievi tecnici e le indagini sono scattate immediatamente.

Oltre ai tre pallini, all’interno è stato trovato anche un messaggio sulle operazioni finanziarie in Vaticano. I tre proiettili rinvenuti all’interno della busta sarebbero a pallini di tipo Flobert, calibro 9 millimetri. La lettera invece è stata scritta a penna e con una grafia difficile da leggere, mentre è chiarissimo a chi è indirizzata: “Il Papa – Città del Vaticano – piazza S.Pietro in Roma”. L’allarme è stato dato nella notte tra domenica e lunedì, quanto il responsabile del centro postale di Peschiera Borromeo ha chiamato i carabinieri per avvisarli della busta trovata durante le operazioni di smistamento. Stando alle prime informazioni trapelate la lettera potrebbe essere stata spedita dalla Francia, essendo accompagnata da un francobollo d’oltralpe.

https://www.iltempo.it/attualita/2021/08/09/news/papa-francesco-lettera-proiettili-sequestrata-centro-postale-peschiera-borromeo-28257411/