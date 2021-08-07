Malatya Üç Horan Kilisesi’nde yıllar sonra ayin hazırlığı

Malatya’daki Üç Horan (Surp Yerrortutyun) Ermeni Kilisesi restore edildi. Yapı, hem kilise hem de kültür merkezi olarak hizmet verecek. İlk ayin 29 Ağustos’ta.

Malatya HAY-DER’den Kevork Özkaragöz’ün Agos’a verdiği bilgilere göre 100 yılı aşkın süredir harap vaziyette olan yapı, kamu kaynakları ile restore edildi ancak kilise ile ilgili bölümlerin yenilenmesini Malatya HAY-DER üstlendi. Dernek, horanlar, vaftiz bölümü gibi bölümleri restore etti.

Yapı ikili bir fonksiyonla faaliyet gösterecek. Ermeni cemaatinin ayin, vaftiz, düğün gibi etkinlikleri gerçekleştireceği yapı aynı zamanda kültür merkezi olarak da hizmet verecek.

Yapının girişinde üç dilde (Türkçe-Ermenice-İngilizce) “Malatya Üç Horan Kilisesi- Taşhoran Kültür Merkezi” ibaresi yer alacak.

26 Ağustos’ta resmi bir açılış töreni yapılacak, 28 Ağustos’ta kilise kutsanacak ve 29 Ağustos’ta da Patrik Maşalyan’ın katılımıyla ilk ayin gerçekleştirilecek.

Kilise uzun süredir Hazine ve Malatya Belediyesi’nin mülkiyetinde ve tapuda “Kilise” olarak yer alıyor. Kilise Hrant Dink’in doğduğu mahalleye de 250 metrelik mesafede.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Ermeni Patrikliği ve Malatya HAY-DER üyeleri de kiliseye bir ziyaret gerçekleştirdi. Patrikhane konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin takdisleri ve talimatlarıyla, hazırlık çalışmalarını kontrol etmek için, 4 Ağustos’da, İstanbul’dan Malatya’ya bir delegasyon hareket etti. Patrikliğin ayinlerden sorumlu müdürü Başrahip Tatul Anuşyan’ın önderliğindeki grupta, Malatya HAYDER Derneği Başkanı Nurhan Gezdirici ve Dernek üyelerinden Kevork Özkaragöz yer almaktaydı.

İstanbul’dan hareket eden grup, Malatya’da Hatay Ermeni Kiliseleri Din Görevlisi Peder Avedis Tabaşyan, Yusuf Tabaşyan ve Malatya Ermeni Cemaati üyelerinden Serdar Boyacı ve Sarkis Boyacı tarafından karşılandı. Yerinde yapılan incelemeler sonrasında, delegasyon üyeleri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından kabul edildiler.

Görüşme esnasında, açılış tarihi kesinleştirildi. Bilindiği üzere, kilise resmi olarak “S. Yerrortutyun Kilisesi – Taşhoran Kültür Merkezi” olarak anılacak. Görüşme esnasında törenler ve programlar hakkında fikir alışverişi gerçekleşti. Görüşme sonrasında açıklanan takvim şu şekilde: 26 Ağustos 2021, Perşembe sabahı, resmi erkanın da katılımıyla resmi açılış töreni gerçekleştirilecek. 28 Ağustos, Cumartesi, Kadasetli Patrik Hazretleri eliyle kilise binası takdis edilecek. 29 Ağustos, Pazar, sabahı ise Kadasetli Patrik Hazretleri, yeni takdis edilmiş kilisede ilk Surp Badarak’ı sunacak.”

Agos