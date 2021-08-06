Türk hava sahası Ermenistan uçaklarına kapalı

Ermenistan Kamu Radyosu’nun haberine göre Eylül 2020’den bu yana Türk hava sahası Ermenistan uçaklarına kapatılmış durumda.

Ermenistan Kamu Radyosu’nun kaynak olarak gösterdiği Ermenistan Sivil Havacılık Komitesi’ne göre, Türkiye son olarak 29 Ağustos 2020’de Ermenistan sivil uçağının gökyüzünde uçmasına izin verdi. Daha sonraki talepler reddedildi.

Benzer bir Ermenistan’da yayın yapan haber hetq.am sitesinde de yayınlandı. Siteye bilgi veren Ermenistan Sivil Havacılık Komitesi yetkilileri Türkiye’nin Ermenistan tescilli olan uçakların semalarına girişini yasaklayan herhangi bir seyrüsefer bilgisi (NOTAM) yayınlamadığına dikkat çekti.

Yetkililere göre bu ilan edilmemiş yasak, Türkiye’nin Ermeni uçak operatörlerinin taleplerini reddetmesinin ardından ortaya çıktı. İlk ret 9 Eylül’de, ardından aynı ayın 18’inde, 25’inde ve 2021’in 19 ve 23 Mart’ında yaşandı.

CAC, (Ermenistan Sivil Havacılık Komitesi) uluslararası kabul görmüş prosedürlere uygun olarak, hava sahasının kullanımına ilişkin sınırlamalar veya kısıtlamalar hakkındaki bilgilerin ülkenin havacılık bilgi ünitesi (bu durumda Türkiye) aracılığıyla yayınlandığını, ancak Türkiye’nin böyle bir bilgi yayınlamadığını (NOTAM) ifade etti.

CAC, dolayısıyla, bunun resmi değil fiili bir kısıtlama olduğunu kaydetti.

Hetq haber sitesi, CAC’ye, Türkiye’nin yasağına yanıt olarak Ermenistan’ın Türkiye tescilli (TC) uçaklarının girişini yasaklayıp yasaklamadığını sordu.

Siteye göre CAC, Uluslararası Sivil Havacılık Chicago Sözleşmesi’nin 9 (b) Maddesi uyarınca herhangi bir kısıtlama getirmediğini ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne (ICAO) üye devletlerin hava sahasının kullanımına karşı ayrımcılık yapamayacağını belirtti.

(Ermenistan Kamu Radyosu, hetq.am)

Agos