İSRAİL’DEN 3 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI YOLA ÇIKTI

HYETERT – Türkiye’nin pek çok noktasında günlerdir devam eden, açırı sıcak ve rüzgarın etkisi ile kimi zaman kontrol edilemeyen ve yerleşim yerlerine kadar ilerleyen orman yangınlarını söndürmek için İsrail’den 3 yangın uçağı 7 mürettebat ile yola çıktı.

İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu’nun resmi Facebook hesabından yapılan duyuruda; Türkiye’den ODAŞ Enerji’nin sahibi Burak Altay ve İsrail’den Arad Holding’in sahibi Nimrod Arad’ın ortak girişimi ile İsrailli Chimnir firmasından kiralanan üç yangın söndürme uçağının, 7 mürettebatıyla birlikte İsrail’den yola çıktığı bildirildi.

Aynı duyuruda, Milas’taki çalışmalara katılacak olan uçakların İsrail’den Türkiye’ye geliş organizasyonu İsrail ve Türkiye Dış İşleri Bakanlığı ile İsrail’in Türkiye Temsilcilikleri’nin ortak koordinasyonu ile gerçekleştirildiği belirtildi.