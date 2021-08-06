Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ruslan Rehimov Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5 Ağustos’ta Ermenistan’ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden Nahçıvan’ın Sederek ilinin Haydarabat yerleşim birimindeki Azerbaycan mevzilerine yerel saatle 23.00’den 23.50’ye kadar ateş açıldığı bildirildi. Açıklamada, Kelbecer’in İstisu köyündeki mevzilerin de Ermenistan’ın Basargeçer ilinin Yukarı Zağalı köyündeki bölgelerden ateşe tutulduğu belirtildi. Karşı tarafın misilleme ateşiyle susturulduğu, bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu aktarılan açıklamada, çatışmalarda Azerbaycan askerleri arasında can kaybı yaşanmadığı kaydedildi. AA