biamag’da bu hafta

Antep’te çocuklara müzik sevgisini aşılayan Renata Çavdar, 31 Temmuz’da 90 yaşında hayatını kaybeden devlet sanatçısı, Nedret Güvenç, ekolojik yıkım filmleri…
Bu hafta, Evrim Kepenek editörlüğünde hazırlanan hafta sonu ekimiz biamag’da okuyacaklarınız…
Murat Türker, Tarama Ucu dergisinin yayın yönetmeni Erdal Belenlioğlu ile Ağustos ayı sayısının yayımlanmasından hemen sonra söyleşti.
Heidi Korkmaz, bir gölgenin peşinden gitti.
Atölye bia katılımcısı Mervan Sak, Antep’te çocuklara müzik sevgisi aşılayan Renata Çavdar’la söyleşti.
Dilek Şen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sosyoloji lisans dördüncü sınıf öğrencisi Sena Arusal’la “Türkiye’de Ermeni Olmak: Türkiye’de Ermeni Kimliğinin Ermeni Gençlerin Yaşamlarına Etkisi” başlıklı araştırmasına dair konuştu.
Mehmet Esatoğlu, 31 Temmuz’da 90 yaşında hayatını kaybeden devlet sanatçısı, oyuncu, yönetmen, dublaj sanatçısı, yazar Nedret Güvenç’i anlattı.
Şeyhmus Diken, bu haftaki yazısında ekolojik tahribatı yazdı.
Özlem Belçim Galip, Avrupa’daki başarılı Kürt kadınlar yazı dizisinde Sol Parti (Die Linke) milletvekili Gökay Akbulut’u anlattı.
esitlikadaletkadin.org Gizem Evgin’in çevirisi: Dünden bugüne: Olimpiyatlarda cinsiyet eşitliği
Evrim Kepenek, CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Karaca-Biçer’le Denizli’de geçen çocukluğunu ve siyasi mücadelesini konuştu: “Ruhumdaki mücadeleci güçle buradayım…”
Yorumlar kapatıldı.