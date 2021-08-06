Artsakh Başsavcılığı: Azerbaycan, Artsakh’taki yerel frekansları kasıtlı olarak susturmaya çalışıyor

Artsakh Başsavcılığı, Mart ayında “Mix Media” limited şirketi müdüründen şirketin yasal olarak kullandığı radyo frekanslarının Artsakh’ta bilinmeyen bir kaynaktan susturulduğuna dair rapor almıştı.

Artsakh Başsavcılığı, rapora dayanarak ceza davasının açıldığını ve hazırlık soruşturmalarda uzmanlar tarafından ‘FM’ radyo frekansının incelenmesi sonucunda 87-100 MHz “FM” aralığında 3 saniye և 7 saniye aralıklarla tekrarlanan, Artsakh’ın Askeran bölgesi istikametinden, daha doğrusu Azerbaycan tarafından gelen ve yerel frekansları susturan bir sinyalin olduğunu ortaya çıktığını bildirdi.

Artsakh Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, kaydedilen gerçeklere dayanarak Azerbaycan tarafının bu tür yollarla Artsakh’ta halkın bilgi alma hakkının gerçekleşmesini kasten engellemeye çalıştığı ve aynı zamanda işletmelere de maddi zarara yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Artsakh Cumhuriyeti’nin yetkili kurumlarının ve Artsakh’taki Rusya Barış Gücü’nün komutanının bu konuda bilgilendirildiğini de kaydedildi.

ERMENİ HABER AJANSI