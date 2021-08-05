Suriye savaşından sonra ilk kez Halep-Yerevan uçuşları başlayacak

Suriye Ajnehat al-Sham Havayolu Şirketi, Halep-Yerevan uçuşlarına yeniden başlayacağını duyurdu.
Gandzasar gazetesinin başeditörü Zarmine Çilaboşyan-Poğikyan, Armenpress haber Ajansı’na verdiği demeçte Suriye savaşından sonra Halepten Yerevan’a düzenli uçuşların ilk kez başladığını belirtti.
“Daha önce Halep’ten Yerevan’a gitmek isteyenler Şam üzerinden uçuyorlardı. Yerevan’dan Halep’e gittiklerinde de yine Şam havaalanı seçiliyordu. Eylül’den uçuşlar yeniden başlayacağı takdirde Halep’ten direkt uçuşla Ermenistan’a gitme imkanı olacak.
Halep’ten Yerevan’a ve ters yönde yolcu trafiği yoğun olması bekleniyor.”
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