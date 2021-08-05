Karabağ Dışişleri Bakanı Syunik’te Ermeni ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi

Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) Dışişleri Bakanı Davit Babayan 4 Ağustos’ta Goris’te Ermeni Hayırseverler Genel Birliği ve “Ronak Press” örgütünün girişimiyle bir grup Ermenistanlı, Diaspora Ermenisi ve yabancı gazeteciler ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında Azerbaycan-Karabağ sorununun çözümü, Artsakh’ın dış politikası, bölgesel süreçler ve iç Ermeni konularıyla ilgili meseleler ele alındı.

Artsakh Dışişleri Bakanı gençlerin sorularını yanıtladı, görüş ve düşüncelerini dinledi.

Aynı gün Davit Babayan, Goris Devlet Üniversitesi öğretim kadrosu ve öğrencileriyle de bir araya gelip, dış ve iç politika ile devlet inşasına ilişkin konuların ele alındığı bir toplantı yaptı.

Her iki taraf ta bölgedeki jeopolitik süreçlerde, Ermeni devleti açısından Artsakh ile Syunik bölgelerinin rolü ve önemini vurguladılar.

ERMENİ HABER AJANSI