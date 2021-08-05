Homeros Okumaları 20. yıl etkinliği Bozcaada’da

Homeros Okumaları 20. yıl etkinliği, Bozcaada’da yapılacak. Cevat Çapan’ın yılın ozanı olduğu etkinlikler, 7-8 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

DUVAR – İlki 2001 yılında yapılan Homeros Okumaları etkinliği bu hafta 7-8 Ağustos günlerinde Bozcaada’da yapılacak. Korona virüsü salgını nedeniyle geçen yıl çevrimiçi yapılan etkinlik bu yıl Salhane’de gerçekleştirilecek.

Bozcaada Belediyesi’nce desteklenen ve Haluk Şahin ile İdil Konuk tarafından organize edilen Homeros Okumaları 20. yıl etkinliği kapsamında, beş yıllık bir aranın ardından ilk kez gün doğarken Arka Deniz’de buluşulup Homeros’un İlyada destanından parçalar ve doğa-insan çatışmasına ilişkin bir bölüm okunacak. Bu yılın ozanı, etkinliğin birincisinde olduğu gibi Cevat Çapan olacak. Çapan, İskenderiyeli ve İstanbullu şair Kavafis’ten çevirdiği şiirleri okuyacak.

Udi bestekar Mutlu Torun, Halk Eğitim Salonu’nda gerçekleşecek olan konserle, Homeros döneminden Bizans ve Osmanlı musikisine giden yolu, çağdaş müzikle buluşturacak. İlyada’yı resimlemek için yıllardır çalışan ressam Ersin Burak’ın tuvalleri de Armagrandi Otel’de sergilenecek.

Troya ve arkeoloji uzmanları Prof. Dr. Rüstem Aslan ile Arkeolog Nezih Başgelen de etkinliklerde kazılarda gelinen son durumu özetleyecek. Troya’nın öneminin anlatılacağı toplantı Zübeyde Hanım Parkı’nda yapılacak. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

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