Yunanistan’daki yangınlar: Evia’daki keşişler manastırı terk etmiyor

Komşu Yunanistan’ın başkenti Atina’nın kuzeyindeki yangın kontrol altına alındı. Evia adasındaki yangının ise bir manastırın etrafını sardığı, 12 keşişin tahliye kararını reddettiği belirtildi.

DUVAR – Komşu Yunanistan da Türkiye gibi orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Atina’nın kuzeyindeki Varibobi banliyösünde dün çıkan büyük yangın kontrol altına alındı. Ancak Evia adasındaki alevlerin bir manastırın etrafını sardığı, ada çapında tahliye kararları alındığı belirtiliyor.

Kathimerini gazetesi ise manastırdaki keşişlerin tahliye kararını reddettiğini yazdı. Öte yandan, Mora Yarımadası’ndaki Messinia ve Mani’de de yangınlar çıktığı belirtiliyor.

Yunanistan’dan gelen son bilgiler şöyle:

Atina’nın kuzeyinde Parnitha Dağı’nın eteklerindeki Varibobi banliyösünde dün çıkan yangının bu sabah itibarıyla kontrol altına alındığı ancak çok sayıda ağacın, evin, iş yerinin ve aracın yandığı açıklandı. Buna göre, 90’dan fazla ev, 27 iş yeri ve 80’den fazla araç kül oldu.

Varibobi yangını nedeniyle Atina’nın üzerine kalın bir duman çökerken, halka evden çıkmama çağrısı yapıldı. Kathimerini gazetesi Atina’nın kuzeyinde hem sıcak hava dalgasından hem de yangının dumanından etkilenen onlarca kişinin solunum şikâyetiyle hastaneye gittiğini yazdı.

Atina’nın kuzeyindeki Sismanoglio hastanesini ziyaret eden Sağlık Bakanı Vassilis Kikilias’ın kamuoyuna verdiği bilgiye göre, dün saat 16.00’dan bu sabah 08.00’e dek 77 kişi ambulans çağırdı. Yetkililer, ileri yaştaki kişilerden duman dağılana ve hava sıcaklığı düşene dek evde kalmalarını, yangından etkilenen alanlarda çocukların da dışarı çıkarılmamasını istedi.

Kathimerini’ye göre, Varibobi yangınında 200’den fazla at ve onlarca evcil hayvan da kurtarıldı. Buna göre, bölgedeki üç binicilik alanından biri tamamen yanarken, 253 yarış atı, 23 midilli ve iki eşek yakındaki Olimpiyat Binicilik Merkezi’ne götürüldü.

Çok sayıda çiftlikte ahırların kapılarının açıldığı ve yaklaşan alevler nedeniyle strese giren atların serbest bırakıldığı, Atina’nın kuzeyindeki bazı sokaklarda atların koşturduğu belirtildi. Varibobi’de Reuters’a konuşan bir kişi, “Hayvanlarımı kurtarmak için burada kaldım… Etrafımdaki bütün evler yandı, hiçbir şey kalmadı” dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de, Varibobi’yi ziyaret etti. Yangın söndürme ekipleriyle biraraya gelen Miçotakis itfaiyecilere teşekkür ederek “Banliyölerdeki ormanlarda çıkan bu yangınlar tam bir kabus. Tanrıya şükür can kaybı yaşanmadı ve tahliye sistemi mükemmel bir şekilde işledi. Hayati önemdeki altyapımız çökmedi” dedi.

Miçotakis, sıcak hava dalgasının birkaç gün daha süreceğini ve önlerinde ‘birkaç zor gün daha’ bulunduğunu belirtti; halktan yeni yangınlara yol açabilecek faaliyetlerden kaçınmasını istedi.

Varibobi yangını bir gün içinde kontrol altına alınırken, Atina’ya 70 kilometre mesafedeki Evia adasındaki kriz hali sürüyor. Kathimerini’nin haberine göre, adada yüzlerce köylüye tahliye emri verildi. Adanın kuzeyindeki kiliselerin de çanlarını çalarak bölge halkını uyardığı belirtildi.

Sahildeki Limni bölgesinde dün çıkan yangında Drymonas bölgesindeki çam ormanına yayılan alevlerin Aziz Davut manastırının etrafını sardığı ancak keşişlerin tahliye emrini reddettiği belirtildi.

Kathimerini gazetesi ve Greek Reporter sitesi, polisin manastıra bu sabah tahliye emri verdiğini ancak biri hareket etmekte zorlanan 12 keşişinin manastırı terk etmeyi reddederek ek yardım istediğini yazdı.

Evia’daki yangına beş hava aracı, 35 itfaiye aracı ve 95 itfaiyecinin müdahale ettiği açıklandı. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yangınla mücadele için Yunanistan’a destek göndereceği de belirtildi.

Yunanistan, son 30 yılın en etkili sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor.

Komşu Yunanistan’ın birçok noktasında hava sıcaklıkları üç gündür 40 derecenin üzerinde seyrediyor.

Vatandaşları Koruma Bakanlığı’nın bakan yardımcısı Nikos Hardalias bugün televizyondan yaptığı açıklamada, “Hava koşulları aşırı noktalarda. Alarm halinde olmalıyız. Yangına yol açabilecek herhangi bir faaliyetten kaçınmalıyız” dedi. (DIŞ HABERLER)

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