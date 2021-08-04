Ermeni askerler sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

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|Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Ruslan Rehimov
Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilinin Yellice köyü istikametindeki mevzilerin, yerel saatle 14.50’de Basargeçer ilinin Azizli köyündeki Ermeni mevzilerinden ateş altına alındığı bildirildi.
Bölgedeki durumun, Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedilen açıklamada, Azerbaycan askerleri arasında can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.
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