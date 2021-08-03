Sivrihisar’a yoğun ilgi

Ankara’ya bir buçuk saat mesafedeki Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi, tarihi ve kültürel değerleriyle son dönemde yoğun turist çekiyor… İlçede özellikle hafta sonları ziyaretçi, sayısı artıyor.

Tarihi turistik alanları, müzeleri ve konumu sayesinde turistlerin uğrak yeri… Eskişehir’in şirin ilçesi Sivrihisar.

Son zamanlarda dizi ve filmlere ev sahipliği yapan Sivrihisar, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Başkent’e yakınlığı ve kavşak noktasında bulunmasıyla da turistlerin ilgisini çeken ilçede özellikle hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Yaz aylarında bu yoğunluk daha da artıyor.

İLK GELİŞM. ÇOK GÜZEL YER, GELDİK GÖRMEYE TARİHİ ESER, GÜZEL ŞEYLER VAR.

Türkiye’nin ilk Uygulamalı Kilim Müzesi, 850 Yıllık Tarihi Ulu Camii, Türkiye’nin ilk Açık Hava Heykel Müzesi, Zaimağa Konağı, Nasreddin Hoca Kültür Evi, Tarihi Saat Kulesi ve Seyir Terası, Ermeni Kilisesi ve Pessinus Antik Kenti gibi yerlerde zaman geçiren turistler aynı zamanda ilçenin yöresel lezzetlerinin de tadına bakma fırsatı buluyor.

AÇIKHAVA HEYKEL MÜZESİ OLSUN, SAAT KULESİ OLSUN. ÇOK GÜZEL YERLER, GÖRÜLMEYE DEĞER BİR YER.

SİVRİHİSAR HER ŞEYİYLE ANADOLU’NUN BOZULMAMIŞ BİR MEDENİYETLERİN BULUŞTUĞU,

ANADOLU’NUN BAĞRINDA BİR BOZKIR, BOZULMAMIŞ BİR ANADOLU KASABASI.

Son zamanlarda ilçede çekimleri yapılan bir televizyon dizisi de bölgeye ilgiyi artırmış.

İSTANBUL’DAN GELİYORUZ BİZ. ÇOK GÜZEL, TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASLARI OLAN BİR İLÇE. SEYİR TERASINI GEZDİK, BÜTÜN İLÇEYİ GÖREBİLİYORUZ.

Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü de ziyaretçi yoğunluğundan memnun.

GÜN GEÇTİKÇE ZİYARETÇİ SAYIMIZ, MİSAFİR SAYIMIZI ARTIRIYOR.

GELİP GÖRÜP GEZİP KÜLTÜRÜMÜZE VE MİRASIMIZI GEÇMİŞTEN GELEN DEĞERLERİMİZİ GÖRMEK AYNI ZAMANDA DA SİVRİHİSARI’MIZIN YEMEK KÜLTÜRÜNÜ DE TATMALARINI İSTİYORUM.

http://www.kanalb.com.tr/haber.php?HaberNo=146048