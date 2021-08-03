HDP’den Ezidi Katliamı açıklaması: Türkiye soykırım olarak tanımalı, tedbir almalı

‘Türkiye, katliamın ardından Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Êzidîlerin güven içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri sağlamalı, Êzidî kimliğini ve inancını koruyucu önlemler almalıdır.’

ARTI GERÇEK-Halkların Demokratik Partisi (HDP) Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Tülay Hatimoğulları, Ezidi Katliamının 7. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

2014’te IŞİD’in Irak’ın Şengal kentine düzenlediği saldırılar sonrası Ezidilere yönelik uyguladığı sistematik katliamı kınayan Hatimoğulları, “Bugün IŞİD’in Êzidî halkına yönelik uyguladığı soykırımın 7. yıl dönümü. IŞİD’e bağlı çeteler, Şengal’de aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu 5 binden fazla Êzidî Kürt’ü katletti. Binlercesini rehin aldı, yüz binlerce Êzidîyi kadim topraklarını terk etmeye zorladı ve binlerce çocuk ve kadın kaçırıldı” hatırlatmasında bulundu.

“IŞİD tarafından gerçekleştirilen bu barbarca saldırı, Êzidîlerin katliamlar ve fermanlarla yazılmış tarihinde ve kolektif belleğinde yeni bir kara sayfa, 74. ferman olarak yer aldı” ifadelerini kullanan Hatimoğulları, Mezopotamya’da Êzidîler’in, tarih boyunca bölgeyi işgal eden güçler tarafından baskılara maruz kaldığını ve katliamlara uğratıldığını belirtti.

‘TÜRKİYE, EZİDİ KİMLİĞİNİ VE İNANCINI KORUYUCU ÖNLEMLER ALMALI, BU UTANCA SEYİRCİ KALMAMALI’

15 Haziran 2016’da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin IŞİD’in Êzidîlere yönelik soykırım işlediğini deklare ettiğini anımsatan Hatimoğulları, Türkiye’nin de sorumlulukları olduğunu ifade ederek, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Katliam ve ferman silsilesine karşın, direnerek kendi inançlarını, kültürlerini, varlıklarını koruyan Êzidîler bu toprakların kadim halklarındandır. Türkiye, Êzidî katliamını soykırım olarak tanımalıdır. Şengal’e dönük tehditkâr ve saldırgan politikalardan vazgeçmelidir. Türkiye, katliamın ardından Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Êzidîlerin güven içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri sağlamalı, Êzidî kimliğini ve inancını koruyucu önlem ve tedbirler almalıdır. Halen IŞİD’in elinde esir tutulan Ezîdî kadın ve çocukların özgürleşmesi için ciddi adımlar atılmalıdır, bu utanca seyirci kalmaya devam edilmemelidir.”

‘SOYKIRIMLARA VE İNSANLIK DIŞI UYGULAMALARA KARŞI BÜTÜN İNSANLIĞI MÜCADELE ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ’

IŞİD’in soykırımında hayatını kaybeden tüm Ezidileri saygıyla andıklarını kaydeden Hatimoğulları, açıklamasını şu çağrıyla sonlandırdı:

“3 Ağustos Şengal Katliamının 7’nci yıl dönümünde tarihleri boyunca baskı, zulüm ve soykırım uygulamalarına maruz kalan Êzidî halkının yanında olduğumuzu bu vesile ile tekrar ifade ediyor, IŞİD tarafından hunharca katledilen Êzidîleri saygı ile anıyoruz. Soykırımlara, katliamlara ve insanlık dışı uygulamalara karşı bütün insanlığı mücadele etmeye çağırıyoruz.”

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