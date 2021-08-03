Eylül ayında Ermenistan’da ilk defa “Diaspora genç elçisi” projesi gerçekleştirilecek

Ermenistan Diaspora işleri Baş Komiserliği ofisi 2021 yılının Eylül ayında “Diaspora genç elçisi” projesini hayata geçirecek.

Projeyle ilgili Diaspora işleri Baş Komiseri Zareh Sinanyan açıklamada bulundu.

Sinanyan bu projenin ilk defa gerçekleştirildiğini ifade etti. Eleme aşaması geride kaldı ve şimdi artık projeye start verilecek.

Projenin amacı Ermenistan-Diaspora ilişkileriyle ilgili olan ve Ermeni toplumunun cemaat aktivitelerinde katkıda bulunan Diasporadaki Ermeni gençlere destek olmak ve onlardan oluşan bir ağ oluşturmaktır.

“Diaspora genç elçisi” projesi bir yıllıktır ve hem teorik, hem de pratik içeriği var. Ders saatleri, çalışma saatleri ve görüşmelerden ibaret olan proje kapsamında diasporadaki Ermeni gençler Ermenistan’ın sosyal, ekonomik ve siyasi meseleleriyle yakından tanışacak, Ermenistan’daki tarihi ve kültürel alanları ziyaret edecek, farklı etkinliklere katılacaklar.

ERMENİ HABER AJANSI