Ermenistan Savunma Bakanlığı mevzisine doğru açılan ateş olayıyla ilgili soruşturma başlatıldıs

31 Temmuz 2021 tarihinde saat 18:30 sularında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin kimliği tespit edilemeyen askerler tarafından Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın mevzilerinden birine doğru ateş açtığını açıklanmıştı.

Daha sonra, kasten başkasına ait mala zarar verme, kasten öldürme niyetiyle ateş açma olayı üzerinde soruşturma açıldığını da duyuruldu.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Nakhijevan’dan (Nahçıvan) farklı kalibreli silahlardan Ermenistan devlet sınırının Yeraskh bölgesindeki Ermeni mevzilerine doğru ateş açtılar. Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre Azerbaycan ordu birlikleri özellikle gıda taşıyan bir arabayı hedef alarak ateş açtılar. Araba ciddi zarar gördü, fakat ölen yada yaralanan olmadı.

Maddi zararların da yol açtığı bu olay üzerinde Ermenistan Soruşturma Komitesi’nin Askeri Soruşturma Dairesi Ermenistan Ceza Kanunu’nun 34-104. maddesinin 2. bölümünün 2., 6., 13. hükümleri ve 185’inci maddenin 2’inci bölümünün 4. hükmüne göre ceza davası açıldı ve şu an ön soruşturma yürütülmektedir.

ERMENİ HABER AJANSI