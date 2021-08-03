Ermenistan Parlamentosu’nun ilk oturumda muhalefetten protesto

Ermenistan’ın yeni parlamentosu ilk oturumunu protesto, boykot ve muhalefetten gelen eleştiriler arasında gerçekleştirdi.

Parlamentoda ana muhalefet konumunda eski cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın liderliğindeki Ermenistan İttifakı var. Koçaryan daha önce yaptığı açıklamada parlamentoda görev almayacağını söylemişti. İttifakın vekilleri dünkü ilk oturuma tutuklu üye ve destekçilerinin fotoğraflarının basıldığı tişörtlerle katıldı. Resimdekilerin çoğu Ermenistan’daki bazı beldelerin belediye başkanı ve ikisi de seçilmiş milletvekili.

Oturum boyunca, muhalefet milletvekilleri, iktidar partisinin üyeleri konuşmaya çalışırken masalara vurdu, konuşmaları protesto etti

Gerginliğe rağmen parlamento, yaklaşık altı saat süren oturumda, iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi’nden Alen Simonyan’ı yeniden Meclis Başkanı olarak seçti.

Muhalefet milletvekilleri, tutuklu olan iki milletvekilini sembolik olarak aday gösterdi ve oylama açıklanmadan önce salonu terk etti.

Ermenistan İttifakı, iki vekil serbest bırakılana kadar parlamentonun çalışmalarını sürdürmemesi istemişti.

Tutuklanan vekillerden biri, çalışanlarını Paşinyan’ın partisine oy vermemeye zorlayan bir kasette görüntülenen İzmirlyan Tıp Merkezi’nin genel müdürü. İkincisi ise Ermenistan’ın Syunik eyaletinde bir sınır şehri olan Goris şehrinin Belediye Başkanı. O da oy satın almakla suçlanıyor.

Ermenistan İttifakı vekili Aram Vardevanyan, milletvekillerinin tutuklanmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi.

Ermenistan’daki milletvekilleri, parlamento onları görevden almak için oy kullanmadığı sürece kovuşturma dokunulmazlığına sahip. Ancak iktidar partisi, iki vekilin yeni parlamento kurulmadan önce tutuklandığını ve o sırada teknik olarak milletvekili olmadıklarını söylüyor.

İlk oturum öncesinde Cumhurbaşkanı Sarkisyan Nikol Paşinyan’ı resmen başbakan olarak ilan etti.

Hükümeti kurma görevi alan Sivil Sözleşme Partisi’nin 71, Ermenistan İttifakı’nın 29 , Onur Duyuyorum İttfakı’nın da 7 sandalyesi var.

Yeni hükümet netleşiyor

Öte yandan hükümetin bazı üyeleri de belli oldu.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın kararnameleriyle hükümette çok sayıda atama yapıldı.

Mher Grigoryan, Ermenistan Başbakan Yardımcısı olarak atandı.

Karen Andreasyan Adalet Bakanı olarak atandı.

Tigran Khaçatryan Maliye Bakanı olarak atandı.

Vahan Kerobyan Ekonomi Bakanı olarak atandı.

Vahram Dumanyan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı olarak atandı.

Andranik Piloyan, Acil Durumlar Bakanı olarak atandı.

Anahit Avanesyan Sağlık Bakanı olarak atandı.

(Ermenistan Kamu Radyosu, OC Media)

Agos