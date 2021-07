Orman yangınlarına karşı belediye ve STK’lardan fidan kampanyasına destek

Süper Lig kulüpleri ve futbolcuların ardından sivil toplum kuruluşu ve belediyeler de son günlerde Türkiye’nin birçok yerinde devam eden yangınlara karşı ‘fidan dikme kampanyası’ına katıldı.

Türkiye’nin birçok noktasında yangınlarla mücadelede devam ederken, Süper Lig kulüpleri ve futbolcuların ardından birçok belediye ve sivil toplum kuruluşu da ‘Orman yangınlarına karşı fidan kampanyası’nı başlattı.

Tuzla Belediyesi: 5 bin fidan bağışlamaya hazırız

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Tuzla Belediyesi olarak başta Manavgat olmak üzere yangınlarda kaybettiğimiz ormanlarımız için 5 bin fidan bağışlamaya hazırız. Ateşi silah yapanlar bilsinler ki bu millet bir orman gibi kardeşçesine dayanışmaya devam edecektir” açıklamasını yaptı.

Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: Ormanlarımız yeniden hayat bulacak

​Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Ormanlarımız yeniden hayat bulacak” diyerek, 5 bin fidanla destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

İlim Yayma Cemiyeti: Yanan her yaprak nefesimiz, her canlı bir parçamız, her ağaç geleceğimiz

İlim Yayma Cemiyeti de 2 bin fidan bağışladığını açıkaldı

Türk Yahudi Toplumu’ndan yapılan açıklamada, 5 bin fidan dikeceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin farklı noktalarda çıkan orman yangınları kayıplarımıza karşı 5 bin fidan dikerek daha da canlı ormanlar yaratmak için el ele vereceğiz.”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta: Ciğerlerimiz yeniden nefes alacak

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsim Usta, 7 bin fidan bağışında bulunduklarını belirterek, “Ciğerlerimiz yeniden nefes alacak, ormanlarımız yeniden yeşile boyanacak” dedi.

Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, dün fidan dikimi kampanyası başlatmıştı.

Futbolculardan Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Caner Erkin, Mesut Özil, Sinan Gümüş, Ozan Tufan, Altay Bayındır, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Okay Yokuşlu ve Ozan Kabak gibi isimler fidan dikimi kampanyasına destekte bulunmuştu.

