Manisa’da 2 bin yıllık antik kent bulundu

Manisa’da 1. derece sit alanı ilan edilen ancak herhangi bir çalışma yapılmayan bölgede defineciler antik bir şehri ortaya çıkardı.

Daha önce defineciler tarafından çok sayıda lahidin çıkarıldığı bölgede ortaya çıkan mimari yapılar, bölgede çok önemli bir şehrin varlığına işaret ederken vatandaşlar yetkililerin bölgede kazı çalışmalarına başlayarak tarihi aydınlatmasını istedi.

Tarihte ilk paranın basıldığı Lidya Krallığı’nın başkenti Sardes’in 40 kilometre kuzeyinde yer alan bölgedeki yaşamın büyük bir deprem sonrası sona erdiği ve şehrin toprak altında kaldığı tahmin ediliyor.

Balık tutmaya giderken tesadüf eseri tarihi yapıları fark ettiğini kaydeden Önder Türdü, “Burasının kayıp Lidya şehri olduğu söyleniyor. Definecilerin ortaya çıkardığı yapıları gördük hepsi talan edilmiş. Devletimizin bu alanı sahiplenmesini ve günyüzüne çıkmasını istiyoruz” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi